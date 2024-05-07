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Бежавший в Минск польский судья занимался делами разведки

Бежавший в Минск польский судья рассказал, что занимался делами разведки
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Фото: REUTERS/BelTA/Maxim Guchek
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Судья административного суда Варшавы Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, заявил, что в Польше занимался делами по линии полиции, армии и разведки. Об этом он 7 мая рассказал в эфире «Соловьев LIVE».

На родине судья рассматривал дела, связанные с полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой, войсковой разведкой.

«Естественно, я занимался охраной личных данных», — пояснил Шмидт.

По его словам, в Польше он ощущал угрозу в отношении себя, тогда как Белоруссия — свободная страна.

«Прокуратура собирает материалы, и меня обвиняют в шпионской деятельности. Это постоянно происходит и делается с часу на час. Действия уже предпринимаются, и я бы сказал, что это очень решительные действия», — добавил он.

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Ранее, 6 мая, стало известно, что генеральная прокуратура Польши, а также Агентство внутренней безопасности страны начали проверку в отношении Шмидта на предмет шпионажа во время профессиональной деятельности. Проверка идет по статье о деятельности в интересах иностранной разведки, наказание по которой составляет от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В тот же день на пресс-конференции в Минске Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. По словам судьи, он был вынужден покинуть Польшу из-за преследования за свою позицию, которую может свободно высказывать лишь на белорусской территории.

Шмидт также объявил о сложении полномочий судьи 2-го отделения Воеводского административного суда Варшавы.

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован просьбой польского судьи о политическом убежище в Белоруссии. Он назвал его предателем.

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