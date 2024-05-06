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Главу МИД Польши шокировала информация о просившем политубежище судье

Глава МИД Польши Сикорский шокирован просьбой судьи о политубежище в Белоруссии
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Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
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Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский был шокирован просьбой польского судьи Томаша Шмидта о политическом убежище в Белоруссии. Его слова в понедельник, 6 мая, приводит польское издание Onet.

«Шокирующая информация. Я не могу это комментировать. Это абсолютно шокирующий случай», — заявил Сикорский о ситуации Томаша Шмидта.

Глава польского МИДа признался, что узнал о заявлении судьи из разговора с журналистами.

«Я в шоке, если честно. У нас уже был предатель (солдат Эмиль Чечко. — Ред.), и, похоже, это аналогичный случай», — добавил он.

Ранее в этот день судья административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. Судья отметил, что был вынужден покинуть Польшу из-за преследования за свою позицию, которую может свободно высказывать лишь на белорусской территории. Белоруссию он назвал открытой страной с мудрым руководителем, дружелюбными людьми и огромным потенциалом, в которой можно жить.

На пресс-конференции Шмидт также объявил о сложении полномочий судьи 2-го отделения Воеводского административного суда Варшавы.

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В декабре 2021 года из Польши в Белоруссию сбежал польский солдат Эмиль Чечко. В Польше ему предъявили обвинение в дезертирстве. В феврале 2022 года он попросил у правительства Белоруссии предоставить ему политическое убежище. До этого на пресс-конференции он рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. В марте 2022 года Чечко нашли мертвым по месту своего проживания в Минске.

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