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Польский судья попросил защиты в Белоруссии

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Фото: www.belta.by
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Судья административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. Об этом он заявил 6 мая на пресс-конференции в Минске.

«Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту [Белоруссии] Александру Лукашенко. Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Беларуси», — приводит его заявление агентство БелТА.

По словам Шмидта, польские власти выбрали «несправедливую и нечестную политику» в отношении России и Белоруссии и под влиянием США и Великобритании ведут свою страну к войне.

Судья отметил, что может свободно высказывать свою позицию лишь на белорусской территории. Белоруссию он назвал открытой страной с мудрым руководителем, дружелюбными людьми и огромным потенциалом, в которой можно жить.

На пресс-конференции Шмидт объявил о сложении полномочий судьи 2-го отделения Воеводского административного суда Варшавы. В Польше он занимал ряд должностей в судебной системе и органах юстиции, а также был руководителем юридического отдела Национального совета судей.

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Ранее, 24 апреля, Лукашенко заявил, что через границы с Польшей и Украиной в Белоруссию забрасывают десятки диверсантов, которых снабжают взрывчатыми веществами. При этом он отметил, что МВД страны справляется со всеми угрозами.

В феврале начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны Валерий Ревенко сообщил, что Польша, Литва и Латвия шесть раз нарушили воздушное пространство республики с августа 2023 года. По его словам, белорусские военные реагируют на подобные инциденты сдержанно.

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