Сбежавший в Белоруссию солдат рассказал про убийства мигрантов силовиками Польши

Военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политическое убежище в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря.

Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест.

«Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял», — рассказал поляк телеканалу «Беларусь 1».

Он признался, что впервые убил человека в конце мая.

«Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», — сказал Чечко.

19 декабря сообщалось, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащего планируют объявить в розыск. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский считает, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

В тот же день официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что Белоруссия передаст в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.