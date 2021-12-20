Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Сбежавший в Белоруссию солдат рассказал про убийства мигрантов силовиками Польши
Общество
Путин заявил о предотвращении в РФ 32 терактов с начала года
Мир
Посол прокомментировал призыв Польши начать расследование против «Газпрома»
Наука
Ученые нашли у «Омикрона» связь с лабораторным вирусом
Мир
В минобороны ФРГ заявили о возможных санкциях против РФ в ситуации с Украиной
Наука
«Союз МС-20» с космическими туристами отстыковался от МКС
Экономика
Банки начали изучение возможности бесплатных переводов до 1,4 млн рублей
Общество
Путин назвал приоритетные задачи органов безопасности
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 декабря
Экономика
В России появится декларация по работе крупного бизнеса с малым
Сюжет:

Сбежавший в Белоруссию солдат рассказал про убийства мигрантов силовиками Польши

Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что участвовал в убийствах мигрантов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политическое убежище в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря.

Дали пятый: какие санкции ЕС ввел против Минска
И почему Брюссель уверен, что очередной пакет мер застрахует от рецидива миграционного кризиса на границе

Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест.

«Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял», — рассказал поляк телеканалу «Беларусь 1».

Он признался, что впервые убил человека в конце мая.

«Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», — сказал Чечко.

19 декабря сообщалось, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащего планируют объявить в розыск. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский считает, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

В тот же день официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что Белоруссия передаст в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021