В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении солдата, который сбежал в Белоруссию, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащего планируют объявить в розыск. Об этом в субботу, 18 декабря, пишет Польское агентство печати.

«Проводились мероприятия по месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее или это было спонтанное действие», — рассказал заместитель военного прокурора Радослав Вишенко.

Также Вишенко рассказал, что сторона обвинения не исключает ходатайства о временном аресте сбежавшего. До вынесения решения о возможном временном аресте суд должен иметь в своем распоряжении представленные следователями доказательства, на основании которых он мог бы вынести такое решение, добавил он.

Накануне государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике. Уточнялось, что солдат сделал это из-за несогласия с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами.

Позднее в этот же день польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны. Оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что белорусские СМИ манипулируют бежавшим из Польши военнослужащим Эмилем Чечковым в целях пропаганды.

Как рассказал сам военнослужащий в интервью белорусскому телеканалу, он стал свидетелем того, как его сослуживцы на границе убили двух волонтеров, которые пытались помочь мигрантам.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.