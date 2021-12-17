Сбежавший в Белоруссию солдат заявил об убийстве волонтеров польскими военными

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший там политического убежища, 17 декабря заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что стал свидетелем того, как его сослуживцы на границе убили двух волонтеров, которые пытались помочь мигрантам.

«Я видел как минимум две такие ситуации», — ответил солдат на вопрос журналистов, видел ли он своими глазами, как польские силовики убивали волонтеров.

В частности, по словам Чечко, он лично стал свидетелем ситуации, когда к польско-белорусской границе «приехал какой-то волонтер и начал спрашивать военных, куда они ведут беженцев, на что один из пограничников «просто выстрелил волонтеру в лоб».

Ранее в пятницу Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко, охранявший границу с РБ, попросил политического убежища в республике. Уточнялось, что солдат сделал это из-за несогласия с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами.

Позднее в этот же день польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны. При этом ВС Польши не подтверждают информацию, появившуюся в СМИ, о побеге военнослужащего в Белоруссию.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.