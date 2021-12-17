В Польше подтвердили исчезновение солдата на границе с Белоруссией

Польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает в Twitter 16-я механизированная дивизия.

«В четверг, 16 декабря 2021 года, во второй половине дня было установлено отсутствие солдата 11-го артиллерийского полка, который пропал во время выполнения служебных задач в районе местностей Наревка, Семяновка и Семяновского озера», — указано в публикации.

Уточняется, что в настоящее время проводятся поиски военнослужащего. При этом ВС Польши не подтверждают информацию, появившуюся в СМИ, о побеге солдата в Белоруссию.

Ранее в этот день белорусский Государственный пограничный комитет сообщил, что польский военнослужащий, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Уточнялось, что запрос связан с «несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

Ранее, 20 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

До этого, 16 ноября, польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам беженцев, после этого у их детей возникли проблемы с глазами.