В минобороны Польши отреагировали на побег военного в Белоруссию

Белорусские СМИ манипулируют бежавшим из Польши в Белоруссию военнослужащим Эмилем Чечковым в целях пропаганды. Об этом заявил в пятницу, 17 декабря, на брифинге оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский.

«Уже после первых фрагментов (выступления солдата в СМИ. — Ред) видно, что доходит до явного манипулирования этим молодым человеком вероломным способом. Сам стиль его опроса, всё, что там происходит, видно, что он будет использоваться в пропаганде против нас», — сказал он.

При этом он отметил, что складывается ошибочное суждение о польских солдатах.

«Начинает формироваться образ, якобы польские солдаты, полицейские, пограничники допускали каких-либо незаконных, достойных порицания действий. Это полная ерунда», — пояснил Петровский.

Также он заявил о том, что этот единичный случай не должен стать фальшивым отражением образа солдат, которые охраняют границу.

Ранее в пятницу Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Чечко, охранявший границу с РБ, попросил политического убежища в республике. Уточнялось, что солдат сделал это из-за несогласия с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами.

По его словам, он стал свидетелем того, как его сослуживцы на границе убили двух волонтеров, которые пытались помочь мигрантам.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.