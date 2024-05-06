Генпрокуратура Польши проверит бежавшего в Белоруссию судью на шпионаж

Генеральная прокуратура Польши, а также Агентство внутренней безопасности страны начали проверку в отношении бежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта на предмет шпионажа во время профессиональной деятельности. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

«Агентство внутренней безопасности сегодня начало контрольные процедуры в целях проверки секретной информации, к которой мог иметь доступ в связи с должностными полномочиями и делами, находившимися в его ведении, судья административного суда воеводства, который попросил убежище в Белоруссии», — написал он в X (ранее Twitter).

В прокуратуре уточнили, что проверка идет по статье о деятельности в интересах иностранной разведки, наказание по которой составляет от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее в этот день судья административного суда Варшавы на пресс-конференции в Минске попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. По словам судьи, он был вынужден покинуть Польшу из-за преследования за свою позицию, которую может свободно высказывать лишь на белорусской территории.

Шмидт также объявил о сложении полномочий судьи 2-го отделения Воеводского административного суда Варшавы.

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован просьбой польского судьи о политическом убежище в Белоруссии. Он назвал его предателем.