Туск обвинил Белоруссию в побеге польского судьи в Минск

Белорусские спецслужбы много лет взаимодействовали с судьей административного суда Варшавы Томашем Шмидтом, сбежавшим в Минск. Об этом 7 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщил портал Onet.

«Надо отдавать себе отчет в том, что службы, в данном случае белорусские, работали с человеком, имевшим доступ к министру юстиции, ответственному за разрушение судебной системы в Польше, имевшему доступ к информации, к которой не может подобраться ни одна спецслужба», — сказал он.

Туск обратил внимание, что взаимодействие судьи с белорусскими спецслужбами «имеют давнюю историю».

Ранее в этот день Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, рассказал, что в Польше занимался делами по линии полиции, армии и разведки. По его словам, в Польше он ощущал угрозу в отношении себя, тогда как Белоруссия — свободная страна.

Ранее, 6 мая, стало известно, что генеральная прокуратура Польши, а также Агентство внутренней безопасности страны начали проверку в отношении Шмидта. Они изучают, занимался ли он шпионажем во время профессиональной деятельности. Проверка идет по статье о деятельности в интересах иностранной разведки, наказание по которой составляет от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В тот же день на пресс-конференции в Минске Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. По словам судьи, он был вынужден покинуть Польшу из-за преследования за свою позицию, которую может свободно высказывать лишь на белорусской территории.

Шмидт также объявил о сложении полномочий судьи 2-го отделения Воеводского административного суда Варшавы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован просьбой польского судьи о политическом убежище в Белоруссии. Он назвал его предателем.