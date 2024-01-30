Авторитарный нажим: ЕС отказывается от демократии из-за Украины

Ситуация вокруг Украины повлияла на усиление авторитарных тенденций в Евросоюзе , заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Одним из показательных примеров стала история с Венгрией, давление на которую усиливается из-за нежелания Будапешта одобрять макрофинансовую помощь Киеву в размере €50 млрд . В Евросоюзе планируют в будущем лишить членов права вето при принятии внешнеполитических решений. В Европарламенте подчеркивают, что снижение демократических норм ради сохранения помощи Украины становится трендом политики Брюсселя, а конфликт лишь обнажил истинное лицо ЕС .

Венгрия под ударом ЕС

В преддверии внеочередного саммита ЕС, намеченного на 1 февраля, в Европе вновь обострились противоречия вокруг выделения финансовой помощи Украине. С 2023 года Брюссель обещает Киеву макрофинансовую поддержку на сумму €50 млрд до 2027 года. Главным противником этого выступает Венгрия. Будапешт требует постепенной передачи средств на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием денег. Кроме того, Венгрия считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы .

Евросоюз же хочет принятия единовременного политического решения. Выступая на недавнем форуме в Давосе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинцам нужно «предсказуемое финансирование» . По ее оценке, денежная помощь Киеву — «самый стратегический» приоритет председательства Бельгии в Евросоюзе (Брюссель занял кресло председателя с 1 января). А на днях газета Financial Times отметила, что в Евросоюзе рассматривают возможность подорвать экономику Венгрии, если Будапешт откажется снять вето на выделение €50 млрд . Издание сослалось на документ, в котором якобы излагается стратегия, направленная на ослабление национальной валюты и снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы ударить по «рабочим местам и экономическому росту» .

Существует ли в действительности подобный план, не ясно. Однако на вопрос «Известий» о возможной реакции Будапешта на подобные угрозы Евросоюза в пресс-службе правительства Венгрии сослались на заявления политического советника премьер-министра страны Балажа Орбана и министра по делам ЕС Яноша Бока. В своих соцсетях политики выразились предельно ясно: ЕС пытается шантажировать Венгрию. « Это не имеет ничего общего с верховенством закона, — отметил Балаж Орбан. — И сейчас они даже не пытаются этого скрыть! Что бы ни случилось, Брюсселю нужны перемены! ».

— Многие в ЕС надеются, что Венгрия под давлением выйдет из союза. Но Будапешт этого не хочет, он хотел бы реформировать ЕС , — заявил «Известиям» венгерский журналист и член клуба «Валдай» Габор Штир. — Мы живем все хуже и хуже и реально чувствуем отсутствие европейских денег. Венгерская экономика не в самом лучшем состоянии. Западные политики попытаются воспользоваться этим.

Давление на Венгрию усиливается, причем это делается в обход демократических принципов, уверен Габор Штир. Пример Будапешта показывает, что демократия в Евросоюзе ослабевает, считает эксперт.

На фоне осложнения принятия новых пакетов финансовой и военной помощи Украине, а также санкций против России в ЕС усилилась дискуссия об ограничении права вето при принятии внешнеполитических решений. Еще в прошлом году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал отказаться от принципа консенсуса, поскольку ЕС «нужны правила, которые позволят ему действовать быстрее». Источник в ЕС сообщил «Известиям», что Евросоюз рано или поздно продвинет эту идею.

— С расширением Евросоюза в ЕС будет все серьезнее рассматриваться отход от консенсуса к принципу абсолютного большинства при принятии внешнеполитических решений. Дискуссия об этом идет давно , — отметил он.

К слову, 18 января Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Речь идет о применении статьи 7 Договора о ЕС, согласно которой Европарламент большинством голосов может привлечь любое государство к ответственности перед ЕС за нарушение принципа верховенства права. После этого лидеры Евросоюза могут лишить страну права голоса.

Авторитаризм в ЕС усиливается

В Европарламенте отмечают, что авторитарные тенденции в Евросоюзе наметились давно, однако они заметно проявились именно в последние два года . Вооруженный конфликт на Украине окончательно разоблачил Европейский союз, заявил «Известиям» депутат ЕП от Хорватии Иван Вилибор Синчич. Одним из проявлений этого стал запрет в Евросоюзе на вещание российских телеканалов и выдворение журналистов, пишущих на русском языке.

— Конфликт обнажил истинное лицо авторитарного объединения и американской колонии, возглавляемой не избираемыми лидерами. Правду теперь сложнее скрыть , — отметил политик.

По словам его коллеги, члена Европарламента от Германии Гуннара Бека, ЕС движется в сторону авторитаризма со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Однако при нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен эта тенденция стала «гораздо более агрессивной».

— Государствам-членам, которые не согласны с климатической, миграционной политикой или политикой расширения ЕС, теперь угрожают санкциями, и Еврокомиссия удерживает средства, на которые имеют право члены ЕС, если они не будут голосовать так, как ожидает фон дер Ляйен , — рассказал евродепутат в разговоре с «Известиями».

К слову, в европейской прессе пишут, что Урсула фон дер Ляйен не намерена покидать свой пост. В СМИ отмечают: нынешняя глава Еврокомиссии рассчитывает остаться на второй срок. По данным портала Euractiv, Европейская народная партия, имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, готова поддержать ее кандидатуру. Впрочем, как пишет Politico, высокопоставленные европейские чиновники недовольны централизацией власти в руках Брюсселя.

По оценке немецкого экономиста, редактора издания Wirtschaft aktuell Айке Хамера, ЕС выходит далеко за рамки своих юридических полномочий.

— Самое ужасное — он использует деньги других людей, в частности, немцев, чтобы шантажировать страны ЕС, не признающие приказы бюрократов из Еврокомиссии, которых никто не выбирает и не контролирует , — заявил он «Известиям».

Евросоюз — весьма закрытая структура, и она тонет в коррупции, отметил немецкий аналитик. Достаточно вспомнить громкий скандал в Европарламенте, разразившийся в конце 2022 года. Тогда в центре внимания оказалась зампред ЕП Ева Кайли, которую обвинили в получении взяток и попытках влияния на политику ЕС в отношении Катара в период подготовки к чемпионату мира по футболу того же года. Следствие по делу все еще не завершено.