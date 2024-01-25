Не сложилось: между Парижем и Берлином разгорелся скандал из-за помощи Киеву

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню желчно отреагировал на упреки Германии о том, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, ФРГ, Британия, балтийские страны и государства Северной Европы. Накануне в Германии пообещали удвоить свою военную поддержку Киеву в этом году почти до €8 млрд. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к саммиту ЕС 1 февраля все страны-члены должны объявить, какую военную технику они планируют поставить в Украину в текущем году. Подробности — в материале «Известий».

Поднял на смех

«В последние несколько недель он (канцлер Германии Олаф Шольц. — «Известия») высмеивал своих коллег в ЕС способом, который был очень необычен лично для него и для правил вежливости, действующих в Союзе», — говорится в статье газеты Süddeutsche Zeitung.

Издание приводит слова одного из источников, близких к немецкому правительству. «Мы не только не даем украинцам достаточно [оружия], чтобы победить, но даже недостаточно, чтобы выжить», — сообщил он.

По сведениям издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удвоении военной помощи Киеву в этому году почти до €8 млрд, голландцы пообещали выделить €2,5 млрд. «Но мы никогда не слышали ничего подобного от Франции», — приводит газета слова европейского дипломата.

«Никто в Брюсселе всерьез не сомневается в том, что французы хотят видеть победу Украины. Но разрыв между напыщенной проукраинской риторикой Парижа и ощутимым вкладом Франции в достижение этой цели, который измеряется в евро, является значительным», — говорится в публикации.

Олаф Шольц принимает Эммануэля Макрона в канцелярии в Берлине, Германия, 22 января 2024 года Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Глава немецкого правительства призвал другие страны последовать примеру Берлина, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия.

«Запланированные пока поставки оружия слишком малы», — посетовал он. К саммиту ЕС 1 февраля все страны-члены должны объявить, какую военную технику они планируют поставить в Украину в текущем году, сказал Шольц.

«Причиной этого стала довольно мрачная военная ситуация. Летнее контрнаступление Украины в основном провалилось. Защитники едва держат оборону. В то же время республиканцы в конгрессе США блокируют выделение дальнейшей военной помощи Киеву», — отмечает Süddeutsche Zeitung.

В публикации также говорится, что в Европе опасаются, что «украинцы могут проиграть войну в этом году или, по крайней мере, столкнуться с серьезными трудностями». «Ситуация настолько нестабильна, что украинское правительство не хочет признаваться в этом даже своим союзникам, вместо этого сея оптимизм — опасаясь усилить тех на Западе, кто утверждает, что необходимо прекратить инвестировать в проигрышную войну», — приводит газета слова одного из дипломатов в Брюсселе.

Фото: REUTERS/Stringer

По данным Кильского института мировой экономики, Париж выделил Киеву лишь €0,5 млрд, в то время как Берлин — €17 млрд. Таким образом, Франция сильно отстает от стран Северной Европы, Балтии, Польши, Великобритании и Германии.

Смешали капусту с репой

Французские власти возмутились такими обвинениями. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню весьма желчно отреагировал на данные Кильского института, раскритиковав его за смешивание «капусты и репы». Он отметил, что данные из Киля относятся к «обещаниям и декларациям», а не реальным поставкам, с которыми «у Парижа всё в порядке».

«Франция гордится тем, что выполняет всё, что обещает, и делает это эффективно. В частности, Париж предоставил украинцам крылатые ракеты «Скальп». Они похожи на немецкие «Таурус», которые Шольц совсем не хочет поставлять Киеву», — отметил министр.

Ранее Лекорню заявил, что Франция намерена поставлять Вооруженным силам Украины по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего 2024 года.

САУ CAESAR Фото: AP/Libkos

«Видимо, почувствовав, что у него проблемы с имиджем в Евросоюзе, французское правительство несколько дней назад объявило о дальнейших поставках оружия. Сообщалось, что для Украины будет заказано 78 гаубиц типа «Цезарь» (САУ CAESAR). Однако потом началось типичное французское лавирование: стало известно, что Париж профинансирует 12 артиллерийских орудий стоимостью €50 млн, еще 60 — должны оплатить «союзники Украины», — сообщает издание.

О каких конкретно государствах идет речь, не уточняется.

Рейтинг в упадке

В последнее время Олаф Шольц, работу которого, согласно данным опроса общественного мнения Института исследований общественного мнения INSA, не одобряет о коло 72% избирателей, делает ставку на внешнюю политику.

Он всё активнее высказывается о необходимости оказания помощи Киеву. ЕС пока никак не согласует обещанные Украине €50 млрд. Как пишет издание Politico со ссылкой на близкого к Шольцу чиновника, немецкий канцлер опасается, что Евросоюзу придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США, поэтому намерен потребовать от стран сообщества больше вложений. Помимо этого, он «всё чаще выражает свое разочарование по поводу того, насколько его военная поддержка Украины превосходит помощь со стороны коллег по ЕС», говорится в публикации.

Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze

1 февраля должен пройти внеочередной саммит Евросоюза. Канцлер отметил, что к этому времени все партнеры должны представить конкретные планы по поддержке Украины и продемонстрировать, что Брюссель «твердо стоит на стороне Киева, международного права, свободы и европейских ценностей».

В пользу этого предположения, по оценкам газеты, говорит тот факт, что Берлин всё чаще выражает свое разочарование по поводу того, насколько его военная поддержка Украины превосходит помощь со стороны коллег по ЕС.

Нужно что-то продемонстрировать

Научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов в беседе с «Известиями» отметил, что с момента эскалации украинского кризиса Берлин стал безусловным лидером по объемам военной и финансовой помощи среди стран ЕС.

— Неудачные для ВСУ итоги «контрнаступа» и неопределенная ситуация на фронте требуют переосмысления параметров поддержки Киева со стороны стран Запада. В Берлине обоснованно считают, что ФРГ внесла достаточный инициативный вклад в поддержку Украины и теперь рассчитывает на более справедливое распределение этого бремени между своими европейскими союзниками, — пояснил германист.

Он добавил, что «учитывая уязвимое положение ВСУ и украинского государства в целом, дискуссия фактически разворачивается вокруг вопроса о готовности отдельных стран ЕС обеспечить финансирование Украины без каких-либо гарантий, что направленные средства будут использованы с должной эффективностью».

Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

В свою очередь доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отметила, что внутри НАТО и стран ЕС обсуждается вопрос, кто может стать лидером на основании передаваемой Украине помощи.

— Речь не только о поставках вооружения, хотя в основном вопрос о них, но также еще учитывается прием беженцев, объем материальных средств, которые передаются на поддержку. Существует Фонд мира, который получает солидарную поддержку от всех стран ЕС, есть планы по формированию нового фонда, учитывая, что Венгрия сейчас блокирует передачу дополнительных средств, — пояснила эксперт.

По словам политолога, внутри Евросоюза Франция предлагает эту денежную поддержку на основе солидарности, кроме того, Париж уже довольно давно предоставляет Киеву военных консультантов.

— Фактически стали очевидными данные о присутствии французских военных на территории Украины. При этом страны Восточной Европы становятся лидерами и драйверами в НАТО, поскольку именно они наиболее активно поддерживают Украину, хотя возможностей у них гораздо меньше, — уверена специалист.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

Во Франции видят эту ситуацию и часть людей говорит о том, что пальма первенства в Североатлантическом альянсе перейдет Великобритании, Германии, которая помогает больше Франции, и балтийским странам, подчеркнула аналитик.

— Парижу хотелось бы не увеличивать свою поддержку, поскольку, по мнению французских властей, она и так достаточная, а что-то заявить о ее пересмотре. Франции нужно показать, что она присутствует, что она тоже поддерживает Украину и не отказывается от своих лидирующих позиций внутри НАТО, — подытожила Еремина.