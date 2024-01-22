«Мы не хотим сохранять военную поддержку Украины»

В странах Евросоюза чувствуется усталость от конфликта на Украине, заявил «Известиям» член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри. По его словам, на Западе растет заинтересованность в старте переговоров с Россией, однако многие политики не могут заявить об этом публично из-за опасений «потерять лицо». Он считает, что ситуация может измениться, если следующим президентом США вновь станет Дональд Трамп. О том, будет ли Братислава поддерживать санкции против импорта ядерного топлива из РФ и возможна ли в ближайшее время встреча премьера Словакии и президента России, — в эксклюзивном интервью Мариана Кэри.

«Чтобы переговоры начались, США должны сказать Украине сесть за стол с Россией»

— 1 февраля намечено специальное заседание Евросовета по долгосрочной макрофинансовой помощи Украине на сумму €50 млрд. Венгрия и Словакия скептически относятся к подобной перспективе. Станет ли ваша страна блокировать выделение этой суммы для Киева?

— Мы не обсуждали этот вопрос с премьер-министром Робертом Фицо, и поэтому я точно не знаю. Но переговоры об этом в последний раз проходили в декабре, и Фицо отмечал, что надо тщательнее контролировать, куда утекают деньги.

— Видите ли вы растущую усталость в странах Евросоюза от конфликта на Украине?

— Да, это видно. В Словакии прежде всего. Премьер-министр Роберт Фицо говорил о необходимости мирных переговоров еще в самом начале конфликта. И это лишь вопрос времени, когда данного мнения будут придерживаться и другие страны Евросоюза. Уже сегодня мы видим, как многие политики в сильнейших странах ЕС и США говорят о патовой ситуации на поле боя, и поэтому следует переходить к переговорам с Россией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

— Вы хотите сказать, что в ЕС стала появляться заинтересованность в переговорах с Россией?

— Она существует, но политики находятся в тяжелой ситуации. С начала конфликта они только и делали, что критиковали Россию, называя ее «захватчиком», «агрессором», и говорили, что она «нарушает международное право». А теперь они не могут изменить свою позицию — их могут жестко раскритиковать журналисты. Они боятся этого.

— Что может стать предпосылкой к мирным переговорам?

— Чтобы они начались, необходимо, чтобы США сказали Владимиру Зеленскому и в целом украинским политикам сесть с российскими политиками за один стол. Многие ожидают итогов президентских выборов в США.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп проводит предвыборный митинг в Нью-Гэмпшире в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— То есть, если победу одержит Дональд Трамп, могут начаться мирные переговоры по Украине?

— В целом, да.

— Стоит ли ожидать снижения военной помощи Киеву в ближайшее время?

— Мне тяжело отвечать за другие страны. Но что касается Словакии и нашей партии Smer, еще до выборов, прошедших в сентябре прошлого года, мы заявляли, что не хотим сохранять военную поддержку Украины. Мандат, который мы получили от избирателей, предполагает сокращение военной помощи Киеву. Мы выполнили предвыборное обещание. При этом мы говорим, что продолжим оказывать гуманитарную поддержку Украине.

Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall в Германии Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

— Наблюдаете ли вы усиление в ЕС понимания, что украинский конфликт не имеет военного решения?

— Я его вижу, но об этом не особо рассказывают.

— Роберт Фицо недавно заявил, что стратегия Запада по Украине не работает. Есть ли у вас ощущение, что другие европейские лидеры придерживаются такой же точки зрения?

— Уже сегодня мы видим сдвиг в ряде европейских стран. Прежде всего в Венгрии и Словакии. Премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо — пронациональные политики. Многие политики в ЕС и США на словах придерживаются пронациональной позиции, но их избиратели считают, что на деле это не так. Посмотрим, насколько их слова будут коррелировать с реальными решениями после выборов в Европарламент и США.

«Теперь мы покупаем газ и нефть по очень высокой цене»

— Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Последняя встреча, в частности, состоялась в октябре прошлого года в Пекине. Возможна ли подобная встреча Фицо с Путиным?

— Роберт Фицо открыто выражает свое мнение касательно вооруженного конфликта на Украине. С самого начала он заявлял, что это конфликт между США и Россией, который происходит на территории Украины, и он начался не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году после майдана.

Демократически избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, поскольку в противном случае его просто убили бы. Но многие политики и 90% журналистов не хотят этого слышать. Они нас очень сильно критикуют за это, называя нас пророссийскими политиками. Поэтому в ближайшие недели и месяцы встреча Фицо и Путина пока невозможна. Наша оппозиция тут же стала бы заявлять, что, мол, словацкий премьер отправился к Путину, чтобы ему сказали, что делать.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Но потенциально Словакия заинтересована в такой встрече чуть позже?

— Да.

— А готовы ли вы пригласить в Словакию российских депутатов либо направить делегацию парламента в Госдуму?

— Сейчас такая встреча невозможна из-за санкций ЕС. А словацкие парламентарии не могут приехать в Россию по той же причине, почему не встречаются Фицо и Путин. Я был председателем парламентской группы по поддержке отношений с Россией, но предыдущее правительство заморозило ее работу. Новый парламент пока не принимал решения насчет создания новых парламентских групп. В будущем планируется проголосовать за создание новой группы по поддержке отношений с Россией, но точной даты пока нет.

Заседание парламента ЕС Фото: Global Look Press/Lex Flores

— В прошлом году ЕС принял 12-й пакет санкций, уже появляется информация о подготовке 13-го и даже 14-го пакета. Поддержит ли Словакия новые санкции и насколько сильно они ударили по экономике страны?

— Конечно, санкции ЕС против России вредят не только экономике Словакии, но и всего Евросоюза. Теперь мы покупаем газ и нефть по очень высокой цене. Роберт Фицо и другие политики из Smer всегда говорили, что санкции ничего не приносят. Я не вижу, чтобы Россия меняла свое поведение под давлением санкций. Фицо заявлял, что если будут новые рестрикции, он хочет знать, что это принесет странам ЕС, но за это его вновь осудили.

— Какие санкции Словакия не поддержит в новом пакете?

— Например, мы не поддержим санкции против ядерного топлива из РФ. Нам оно нужно, чтобы обеспечивать работу АЭС «Моховце» и «Богунице».

— Планирует ли Словакия наращивать импорт энергоресурсов из России?

— Мы всегда покупали нефть и газ из России. Однако раньше цены на них были ниже, чем сейчас. Проблема в том, что у нас нет выхода к морю. Возможно, вы слышали, что украинцы хотят полностью разрушить нефтепровод «Дружба», чтобы к нам и в другие европейские страны не попадала нефть из России.