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Ищущий убежища в Белоруссии польский судья отверг обвинения в шпионаже

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Фото: youtube.com/Międzynarodowe Radio Białoruś
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Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт, который уехал в Минск и хочет получить в Белоруссии политическое убежище, опроверг обвинения польской администрации в шпионаже. Заявление об этом он сделал 8 мая в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Сразу мне вменили вину в шпионаже. На чем это основано? Шпионаж для России, Белоруссии? Я исполнял свою работу, я не нарушал никаких правил, не нарушал закона», — сказал судья.

По словам Шмидта, он не нарушал ни внутренних польских, ни международных норм. В Белоруссию судья въехал законно, а каких-либо судебных разбирательств в его отношении не ведут.

Шмидт заявил, что в его ситуации власти в Варшаве ведут себя «совершенно ненормально».

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Ранее, 7 мая, Шмидт сообщил, что чувствует себя в безопасности в Белоруссии, а в родной стране у него не было такого ощущения. Он поделился, что в Польше ему угрожали: люди на улице подходили к судье и говорили уехать в Канаду или Великобританию, иначе «что-то произойдет».

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со Шмидтом много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии, а судья имел доступ к очень ценной информации, касающейся Польши. Шмидт тогда рассказал, что в Польше занимался вопросами полиции, армии и разведки.

Генеральная прокуратура Польши, а также Агентство внутренней безопасности страны 6 мая начали проверку в отношении судьи. В ее рамках эти органы стремятся выяснить, занимался ли Шмидт шпионажем на своем посту. Работа ведется по статье о деятельности в интересах иностранной разведки, за такие преступления предусмотрено наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В тот же день на пресс-конференции в Минске Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. Как рассказал судья, ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию. Судья считает, что может свободно высказывать ее только на территории Белоруссии.

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