Польский судья объяснил отказ Киева разрешить перезахоронить жертв Волынской резни
Руководство Украины не дает разрешение на перезахоронение жертв Волынской резни, которую устроили украинские коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, так как это может навредить самой Украине. Об этом в интервью ИА Регнум заявил польский судья Томас Шмидт.
Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт в мае попросил у Белоруссии предоставить ему защиту. Ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию.
Он отметил, что украинские националисты во время войны убили десятки тысяч мирных поляков, и до сих пор погибшие лежат в братских могилах на Украине.
«Это, по нашим данным, около полумиллиона мирных людей. Дети, женщины, их не похоронили. И нет согласия со стороны киевского режима, чтобы их похоронить», — сказал Шмидт.
По его словам, перезахоронение невыгодно Киеву, потому что оно может продемонстрировать всему миру, что украинские националисты сделали с мирным населением. Это угроза для киевского режима, подчеркнул судья.
Ранее, 23 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не должна стать частью Евросоюза до тех пор, пока Киев не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. При этом политик отметил, что Польша будет продолжать оказывать Украине посильную поддержку, несмотря на нерешенные исторические вопросы.
В октябре прошлого года стало известно, что специалисты обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Отмечалось, что польская сторона направила украинским профильным ведомствам запросы на проведение эксгумации, экспертизы и последующего захоронения.
В годы Великой Отечественной войны украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.