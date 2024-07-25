Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Польский судья объяснил отказ Киева разрешить перезахоронить жертв Волынской резни

Польский судья Шмидт: Украина боится перезахоронения жертв Волынской резни
0
Фото: Commons.wikipedia.org
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Украины не дает разрешение на перезахоронение жертв Волынской резни, которую устроили украинские коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, так как это может навредить самой Украине. Об этом в интервью ИА Регнум заявил польский судья Томас Шмидт.

Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт в мае попросил у Белоруссии предоставить ему защиту. Ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию.

Он отметил, что украинские националисты во время войны убили десятки тысяч мирных поляков, и до сих пор погибшие лежат в братских могилах на Украине.

«Это, по нашим данным, около полумиллиона мирных людей. Дети, женщины, их не похоронили. И нет согласия со стороны киевского режима, чтобы их похоронить», — сказал Шмидт.

По его словам, перезахоронение невыгодно Киеву, потому что оно может продемонстрировать всему миру, что украинские националисты сделали с мирным населением. Это угроза для киевского режима, подчеркнул судья.

Война извинений: почему в Польше снова вспомнили о Волынской резне
Варшава требует от Зеленского «взять больше ответственности»

Ранее, 23 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не должна стать частью Евросоюза до тех пор, пока Киев не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. При этом политик отметил, что Польша будет продолжать оказывать Украине посильную поддержку, несмотря на нерешенные исторические вопросы.

В октябре прошлого года стало известно, что специалисты обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Отмечалось, что польская сторона направила украинским профильным ведомствам запросы на проведение эксгумации, экспертизы и последующего захоронения.

В годы Великой Отечественной войны украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024