Руководство Украины не дает разрешение на перезахоронение жертв Волынской резни, которую устроили украинские коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, так как это может навредить самой Украине. Об этом в интервью ИА Регнум заявил польский судья Томас Шмидт.

Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт в мае попросил у Белоруссии предоставить ему защиту. Ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию.

Он отметил, что украинские националисты во время войны убили десятки тысяч мирных поляков, и до сих пор погибшие лежат в братских могилах на Украине.

«Это, по нашим данным, около полумиллиона мирных людей. Дети, женщины, их не похоронили. И нет согласия со стороны киевского режима, чтобы их похоронить», — сказал Шмидт.

По его словам, перезахоронение невыгодно Киеву, потому что оно может продемонстрировать всему миру, что украинские националисты сделали с мирным населением. Это угроза для киевского режима, подчеркнул судья.

Ранее, 23 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не должна стать частью Евросоюза до тех пор, пока Киев не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. При этом политик отметил, что Польша будет продолжать оказывать Украине посильную поддержку, несмотря на нерешенные исторические вопросы.

В октябре прошлого года стало известно, что специалисты обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Отмечалось, что польская сторона направила украинским профильным ведомствам запросы на проведение эксгумации, экспертизы и последующего захоронения.

В годы Великой Отечественной войны украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.