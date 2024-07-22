Макрон объяснил чувством долга снятие Байдена с выборов президента США
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что отказ главы Белого дома Джо Байдена от участия в выборах президента США продиктован «чувством долга». Об этом он заявил 22 июля в письме действующему американскому лидеру.
«Я ценю мужество, дух ответственности и чувство долга, которые привели вас к этому решению», — приводит газета Barron's текст выдержки из которого опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.
В своем письме Макрон выразил надежду, что в будущем отношения США и Франции продолжат развиваться на основе «духа партнерства между двумя сторонами Атлантики».
Накануне, 21 июля, Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Шаг Байдена поддержал и ряд других лидеров Евросоюза — в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и испанский премьер Педро Санчес.
В тот же день Харрис заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства, и получила поддержку со стороны ряда представителей Демпартии, а уведомление о ее выдвижении позже поступило в избирком США.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.