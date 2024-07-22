Лидеры ЕС разделились во мнениях относительно выхода Байдена из гонки

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) после решения действующего президента США Джо Байдена об отказе от участия в президентской гонке разделились на три группы. Об этом 21 июля написал портал Politico.

По его данным, первая группа политиков хвалит Байдена за предпринятый шаг, другие на этом фоне выражают доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, третьи заняли нейтральную позицию и «просто наслаждаются пребыванием в Сети».

Так, решение американского лидера поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мой друг Джо Байден добился многого для своей страны, для Европы, для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США — хороший и надежный партнер для нас. Его решение не идти на новый срок заслуживает уважения», — написал Шольц в X (бывш. Twitter).

Аналогичное мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск. Обращаясь к Байдену, он подчеркнул, что последний «принял много трудных решений, благодаря которым Польша, США и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее». В свою очередь испанский премьер Педро Санчес счел решение Байдена «мужественным и достойным». Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Байден действует исходя из того, что «лучше для американского народа».

Слова поддержки Байдену также высказали премьер-министр Чехии Петр Фиала, депутат Европарламента от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Крах и президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

Нейтральную позицию высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. При этом лидер Партии реформ Великобритании Найджел Фарадж заявил, что предсказывал такой исход. Он также указал, что Трамп одержит победу на выборах вне зависимости от того, кого в качестве кандидата выберут демократы.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками. Отмечалось, что именно неожиданное объявление об уходе позволило бы политику создать видимость принятия решения на своих условиях.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» заявил, что выход Байдена из президентской гонки был давним планом демократов. По его словам, внутри Демократической партии всё еще идет борьба.

Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Она получила очень много поддержки после такого заявления. Среди прочих ее выдвижение поддержали бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.