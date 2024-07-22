Трамп-младший пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Сын кандидата на пост главы государства от Республиканской партии США Дональда Трампа предприниматель Дональд Трамп – младший 21 июля высмеял президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) в связи с решением действующего американского лидера Джо Байдена не переизбираться на новый срок.
Трамп-младший на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) выложил якобы сделанный на телефоне скриншот, где изображены 52 пропущенных звонка от Зеленского на фоне заставки с портретом Байдена. Помимо этого, на картинке видны три сообщения от украинского лидера: «Деньги для меня всё равно будут, верно?», «Мне страшно», «Пожалуйста, ответьте!».
Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.
Зеленский, в свою очередь, назвал решение Байдена тяжелым, но сильным. Украинский президент выразил надежду, что следующее руководство Соединенных Штатов будет не менее сильным и продолжит помогать Киеву.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.