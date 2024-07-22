Зеленский назвал сильным решение Байдена выйти из президентской гонки

Решение действующего американского лидера Джо Байдена не избираться на новый срок на пост главы государства является тяжелым, но сильным. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая).

«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Украинский президент выразил надежду, что следующее руководство Соединенных Штатов будет не менее сильным и продолжит помогать Киеву.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» заявил, что выход Байдена из президентской гонки был давним планом демократов. По его словам, внутри Демократической партии всё еще идет борьба.

Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Она получила очень много поддержки после такого заявления. Среди прочих ее выдвижение поддержали бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.