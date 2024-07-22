Неонацизм от природы не свойственен украинцам, однако появлению этой идеологии в стране способствовала работа высшего политического руководства, которое действует не в интересах народа, написал в своей эксклюзивной статье для «Известий» председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Украинский нацизм вовсе не национальное явление, основная масса политиков становилась бандеровцами после посещения посольства США, офисов западных разведок и различных фондов. Зеленский, например, стал нацистом после посещения офиса MI6 в Лондоне, несмотря на то что он еврей и внук участников Великой Отечественной войны», — указывает Медведчук.

При этом политик считает, что Украина при Владимире Зеленском превратилась в концлагерь, а власть стала палачом и тюремщиком. Глава государства поставил убийство граждан Украины на поток, утверждает Медведчук.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье Виктора Медведчука для «Известий»:

Украинский суверенитет и независимость канули в Лету