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В 2024 году товарооборот России и Киргизии увеличился на 30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За январь-апрель 2024 года товарооборот России и Киргизии увеличился на 30%, сообщили «Известиям» в министерстве экономики Киргизии.

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«В прошлом году товарооборот между Кыргызстаном и Россией достиг $3 млрд, а за январь-апрель 2024 года составил $1 млрд и увеличился на 30%», — пояснили в ведомстве.

Министерство связывает наблюдаемую положительную тенденцию в торговых отношениях в том числе с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При всех санкционных ограничениях Россия сохраняет позицию одного из основных торговых партнеров Центральной Азии в базовых отраслях экономики. В 2023 году общий объем товарооборота России со странами Центральной Азии превысил $44 млрд, сообщил ранее замминистра иностранных дел Михаил Галузин. На Россию приходится 33% от всей внешней торговли в макрорегионе.

Также в регионе сейчас функционирует около 24 тыс. компаний с российским капиталом, а объем накопленных инвестиций превысил $38 млрд, сообщил в апреле первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

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