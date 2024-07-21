Французский политик Меланшон выступил за выход страны из НАТО

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал страну выйти из Североатлантического альянса (НАТО). О своей позиции он рассказал 21 июля в ходе интервью газете El País.

Меланшон уточнил, что сделал бы это, стань он премьер-министром.

«Если бы я был в Елисейском дворце, я, конечно, вывел бы страну из НАТО планомерно и организованно», — приводит его слова издание.

Кроме того, Меланшон сообщил, что Североатлантический альянс «влечет логику войны», добавили в «Газета.ru». В свою очередь он выступает за «разоружение и умиротворение».

За выход Франции из НАТО ранее, 17 июня, выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он отметил, что Североатлантический альянс готовит почву для войны в 2030 году. Кроме того, блок отверг мирный план, предложенный президентом России Владимиром Путиным.