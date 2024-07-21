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Трамп заявил об отсутствии предупреждений о проблемах с безопасностью на митинге

Трамп заявил, что его не предупреждали о проблемах с безопасностью на митинге
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никто из ответственных за безопасность на митинге в Пенсильвании, где на него было совершено покушение, не предупреждал его о существующей угрозе.

«Никто об этом не упоминал. Никто не говорил, что это проблема», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также назвал ошибкой то, что ему не предложили подождать некоторое время перед выходом на сцену, зная о том, что на месте проведения мероприятия есть человек, который очень странно себя ведет.

Кроме того, Трамп выразил недоумение тем, что стрелявшему в него не смогли помешать попасть на крышу здания, с которого был открыт огонь.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что Секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

Также 21 июля сообщалось, что высшие должностные лица Секретной службы США неоднократно отклоняли запросы на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивала служба безопасности экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух лет до покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании. Изначально Секретная служба безопасности отрицала подобные обвинения, однако вскоре частично там признали, что некоторые запросы могли быть отклонены.

18 июля The Washington Post сообщала, что Секретная служба США была в курсе того, что у полиции не хватало сотрудников для патрулирования дома, с крыши которого по кандидату в президенты Дональду Трампу был открыт огонь на выступлении в Пенсильвании. Кроме того, по словам бывших спецагентов, если бы перед зданием, на которое залез стрелявший, стоял полицейский патруль, то нападения можно было бы избежать.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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