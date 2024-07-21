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WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности

WP: Секретная служба США отказывала Трампу в допмерах безопасности два года
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Высшие должностные лица Секретной службы США неоднократно отклоняли запросы на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивала служба безопасности экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух лет до покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании. Об этом 20 июля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомых с ситуацией источников.

«Запросы [от службы безопасности Трампа], о которых ранее не сообщалось, иногда отклонялись старшими должностными лицами агентства, которые ссылались на различные причины, включая нехватку ресурсов в агентстве, которое долгое время боролось с нехваткой персонала», — говорится в материале.

Издание обратило внимание на то, что изначально Секретная служба безопасности отрицала подобные обвинения, однако вскоре частично там признали, что некоторые запросы могли быть отклонены. В газете отметили, что Секретная служба США «была вынуждена принимать сложные решения на фоне конкурирующих требований, растущего списка лиц, находящихся под защитой, и ограниченного финансирования».

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Ранее, 16 июля, американская журналистка Ким Иверсен заявила, что покушение было последней возможностью гарантировать, что экс-президент США Дональд Трамп не займет Белый дом, поэтому логично считать, что произошедшее в Пенсильвании было заговором правительства.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена действующего американского лидера Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

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