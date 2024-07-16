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В США допустили причастность Секретной службы к покушению на Трампа

Иверсен: произошедшее покушение на Трампа могло быть заговором правительства США
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Покушение было последней возможностью гарантировать, что экс-президент США Дональд Трамп не займет Белый дом, поэтому логично считать, что произошедшее в Пенсильвании было заговором правительства. Об этом 16 июля заявила американская журналистка Ким Иверсен в ролике на своем одноименном YouTube-канале.

По ее словам, существует теория, согласно которой покушение было спланировано спецслужбами, которые планировали «убрать Трампа». Журналистка подчеркнула, что не считает теорию «притянутой за уши», поскольку от экс-президента США пытались избавиться всеми возможными способами.

«Покушение было последней возможностью гарантировать, что бывший президент не займет Белый дом. Поэтому, учитывая все доказательства, логично думать, что это тайный заговор правительства. И это прискорбно. Хотя я всё еще верю, что мы просто увидели некомпетентность полиции и Секретной службы», — сказала она.

Иверсен отметила, что полицейские на митинге были предупреждены о мужчине с винтовкой и могли ликвидировать его заранее, однако Секретная служба США и полиция «сели в лужу».

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Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Позднее телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до секретной службы.

В США заподозрили, что охрана Трампа была причастна к покушению. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

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