СМИ узнали о нехватке полицейских для охраны выступления Трампа в Пенсильвании

Секретная служба США была в курсе того, что у полиции не хватало сотрудников для патрулирования дома, с крыши которого по кандидату в президенты Дональду Трампу был открыт огонь на выступлении в Пенсильвании. Об этом 18 июля сообщила газета The Washington Post.

«(Секретная служба США. — Ред.) была проинформирована о том, что у местного отделения полиции не хватает сотрудников для обеспечения безопасности здания», — приводятся слова окружного прокурора округа Батлер в Пенсильвании Ричарда Голдингера.

Его слова также подтвердил представитель службы Энтони Гульеми. Кроме того, по словам бывших спецагентов, если бы перед зданием, на которое залез стрелявший, стоял полицейский патруль, то нападения можно было бы избежать.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку. Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

Газета Politico написала, что американская разведка не исключила, что на Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана, однако американист-политолог Малек Дудаков 17 июля в беседе с «Известиями» отверг вероятность покушения со стороны Тегерана.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.