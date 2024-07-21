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NYT узнала о плане штаба Трампа подорвать доверие к Камале Харрис
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NYT узнала о плане штаба Трампа подорвать доверие к Камале Харрис

NYT: штаб Трампа планирует подорвать доверие избирателей к Харрис
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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
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Избирательный штаб Дональда Трампа начал готовить основания для подрыва рейтингов вице-президента США Камалы Харрис, если она будет выдвинута кандидатом на пост президента страны. Об этом 20 июля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что в планы республиканцев входит массовая реклама, которая сфокусируется на ее работе в текущем президентском офисе. Также Харрис может подвергнуться критике по вопросу границ США и проблеме мигрантов, так как Байден поручал ей «обнаружить корень проблемы», однако помощники вице-президента заявляли, что Трамп исказил ее роль.

Кроме того, NYT отметила, что Трамп активно фокусирует внимание на Харрис, так как его команда предполагает, что если демократы «обойдут ее», первую чернокожую женщину на посту вице-президента, то это станет причиной раскола в партии из-за отчуждения чернокожих избирателей.

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Ранее в этот день журналист Сеймур Херш заявил о желании демократов удержать Байдена на посту до инаугурации. Однако, как утверждает Херш, демократы испытывают проблемы с тем, чтобы Байден не объявил вице-президента Камалу Харрис своей «заменой», а чтобы у него «хватило сил продержаться до конца своего срока».

19 июля юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс в беседе с «Известиями» указал, что Харрис не очень сильный кандидат для выдвижения на пост президента США. Однако она единственная, кто может заменить Байдена, так как партия не провела праймериз.

В тот же день стало известно, что Харрис проведет переговоры с крупными спонсорами Демократической партии. По словам двух человек, приглашенных на переговоры, Харрис выступит перед сетью основных доноров демократов в пятницу днем. Тема обращения Харрис пока не ясна.

Кроме того, телеканал NBC сообщил, что союзники Харрис готовятся к ее выдвижению на пост президента США. Они планируют, как будет выглядеть ее предвыборная кампания и каким может быть ее путь к победе в ноябре, рассказали телеканалу два источника.

18 июля сообщалось, что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По данным Newsweek, шанс ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Байдена только 40%.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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