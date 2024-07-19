СМИ узнали о подготовке союзников Харрис к замене ею Байдена

Союзники вице-президента США Камалы Харрис начали продумывать, как построить ее предвыборную кампанию в случае снятия кандидатуры действующего главы государства Джо Байдена. Об этом 19 июля сообщил телеканал NBC News.

Они планируют, как будет выглядеть ее предвыборная кампания и каким может быть ее путь к победе в ноябре, рассказали телеканалу два источника.

При этом Харрис не санкционировала данные действия, поскольку она продолжает публично и в частном порядке поддерживать Байдена, остающегося в гонке. Однако планирование происходит на фоне того, что у вице-президента сейчас нет команды, необходимой для быстрых действий в случае назначения ее главным кандидатом от демократов.

«Нет никакой организации, которая бы организовывала ее предвыборную кампанию», — сказал один из источников.

В рамках своей работы неформальная группа, в которую входят аналитики с опытом президентской кампании, уже разрабатывает схему того, как стратегия победы Харрис может отличаться от той, которую Байден использовал для победы в 2020 году, и от того, что он планировал сделать в этом году.

Другой источник добавил, что демократам придется объединиться и мобилизоваться, чтобы победить республиканцев.

Ранее в пятницу юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс в беседе с «Известиями» поделился мнением, что Харрис недостаточно сильный кандидат для выдвижения на пост президента США. Он подчеркнул, что она — единственный политик-демократ, способный заменить Байдена.

Ранее, 18 июля, сообщалось. что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По данным Newsweek, шанс ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Байдена только 40%.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.