Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Мир
Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий
Мир
Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»
Мир
Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Мир
Новый премьер-министр Эстонии ввел направленный на сдерживание России налог
Мир
Зеленский заявил о продвижении Польши в решении по поставкам F-16 Украине
Общество
В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat в Telegram
Мир
Байден пообещал продолжить усилия по возвращению Гершковича в США
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Мир
СМИ узнали о переговорах Харрис со спонсорами демократов
Интернет и технологии
В Microsoft не стали связывать сбой в работе с неполадками у Azure
Мир
В ФРГ назвали противников переговоров с РФ виновниками конфликта на Украине
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Общество
С 1 августа в аэропорт Внуково перестанет ходить «Аэроэкспресс»
Мир
Трейдеры заработали на сбое в работе Microsoft
Наука и техника
В России начали применять новый препарат для лечения миодистрофии Дюшенна
Мир
Блинкен признал неэффективность антироссийских санкций
Мир
СМИ узнали о подготовке союзников Харрис к замене ею Байдена
Сюжет:

СМИ узнали о подготовке союзников Харрис к замене ею Байдена

NBC: союзники Харрис готовятся к ее выдвижению на пост президента США
0
Фото: TASS/AP/Evan Vucci
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзники вице-президента США Камалы Харрис начали продумывать, как построить ее предвыборную кампанию в случае снятия кандидатуры действующего главы государства Джо Байдена. Об этом 19 июля сообщил телеканал NBC News.

Они планируют, как будет выглядеть ее предвыборная кампания и каким может быть ее путь к победе в ноябре, рассказали телеканалу два источника.

При этом Харрис не санкционировала данные действия, поскольку она продолжает публично и в частном порядке поддерживать Байдена, остающегося в гонке. Однако планирование происходит на фоне того, что у вице-президента сейчас нет команды, необходимой для быстрых действий в случае назначения ее главным кандидатом от демократов.

«Нет никакой организации, которая бы организовывала ее предвыборную кампанию», — сказал один из источников.

В рамках своей работы неформальная группа, в которую входят аналитики с опытом президентской кампании, уже разрабатывает схему того, как стратегия победы Харрис может отличаться от той, которую Байден использовал для победы в 2020 году, и от того, что он планировал сделать в этом году.

Другой источник добавил, что демократам придется объединиться и мобилизоваться, чтобы победить республиканцев.

Пашня Трампа: экс-глава Белого дома официально выдвинут кандидатом в президенты США
Как неудачное покушение повлияет на его шансы победить на выборах

Ранее в пятницу юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс в беседе с «Известиями» поделился мнением, что Харрис недостаточно сильный кандидат для выдвижения на пост президента США. Он подчеркнул, что она — единственный политик-демократ, способный заменить Байдена.

Ранее, 18 июля, сообщалось. что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По данным Newsweek, шанс ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Байдена только 40%.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024