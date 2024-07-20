Стычки с полицией начались на акции фермеров и экоактивистов в Ла-Рошели

В коммуне Ла-Рошель во Франции на акции фермеров и экоактивистов начались протесты из-за строительства оросительных бассейнов и чрезмерной эксплуатации земель агрохолдингами. Об этом сообщает 20 июля телеканал BFMTV.

Уточняется, что сегодня утром протестующие прорвались на тракторах через полицейское оцепление на территорию порта Ла-Рошели, заблокировав склады крупных агропромышленных компаний. В беспорядках приняло участие около 3,5 тыс. граждан. Демонстранты разделились на несколько шествий.

Протестующие начали бросать в правоохранительные органы бутылки, камни и использовать пиротехнику. Также строили баррикады из мусорных баков, поджигали их, разрушали магазины и ломали уличную мебель.

На кадрах видно, как полиция в ответ набросилась на фермеров и экоактивистов и применила слезоточивый газ.

В результате протеста были арестованы пять человек.

Ранее, 8 июля, во Франции митингующие разгромили магазины и автобусные остановки на фоне массовых беспорядков после выборов в парламент страны. Они бросали бутылки в правоохранителей. Также протестующие зажгли фальшфейеры и нанесли ущерб общественной собственности битами.

В этот же день стало известно, что на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Некоторым участникам митинга пришлось промывать глаза. Отмечается, что в центре французской столицы полицейские кордоны оцепляют улицы. Протестующие подожгли несколько велосипедов и начали бросать в правоохранителей бутылки и камни.