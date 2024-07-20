Реклама
Прямой эфир
Мир
Стычки с полицией начались на акции фермеров и экоактивистов в Ла-Рошели
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot
Общество
«Известия» показали последствия обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области
Мир
Депутат Госдумы указал на неготовность Франции к проведению Олимпиады
Общество
Жителей Сочи предупредили о формировании смерчей над Черным морем
Происшествия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км
Мир
Во Франции спрогнозировали реакцию украинцев на начало Трампом мирных переговоров
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове
Мир
Первый блок АЭС в Румынии отключился из-за технической проблемы
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии
Общество
Экс-замминистра обороны Иванов просил выпустить его из СИЗО
Армия
Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА
Мир
В Армении мужчина устроил стрельбу в отделении полиции
Мир
В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП
Мир
СМИ сообщили о тревожном сигнале для Украины из-за сокращения помощи ФРГ
Мир
Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Мир
Reuters сообщило о неспособности США увеличить производство ракет Patriot в Японии
Происшествия
В Бурятии трое мужчин утонули в карьере

Стычки с полицией начались на акции фермеров и экоактивистов в Ла-Рошели

BFMTV: стычки с полицией начались на акции фермеров и экоактивистов в Ла-Рошели
0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В коммуне Ла-Рошель во Франции на акции фермеров и экоактивистов начались протесты из-за строительства оросительных бассейнов и чрезмерной эксплуатации земель агрохолдингами. Об этом сообщает 20 июля телеканал BFMTV.

Уточняется, что сегодня утром протестующие прорвались на тракторах через полицейское оцепление на территорию порта Ла-Рошели, заблокировав склады крупных агропромышленных компаний. В беспорядках приняло участие около 3,5 тыс. граждан. Демонстранты разделились на несколько шествий.

Протестующие начали бросать в правоохранительные органы бутылки, камни и использовать пиротехнику. Также строили баррикады из мусорных баков, поджигали их, разрушали магазины и ломали уличную мебель.

На кадрах видно, как полиция в ответ набросилась на фермеров и экоактивистов и применила слезоточивый газ.

В результате протеста были арестованы пять человек.

Хаос в Пятой республике: Францию охватили беспорядки на фоне выборов
Результаты первого тура вынудили левых радикалов выйти на улицы Парижа и Лиона

Ранее, 8 июля, во Франции митингующие разгромили магазины и автобусные остановки на фоне массовых беспорядков после выборов в парламент страны. Они бросали бутылки в правоохранителей. Также протестующие зажгли фальшфейеры и нанесли ущерб общественной собственности битами.

В этот же день стало известно, что на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Некоторым участникам митинга пришлось промывать глаза. Отмечается, что в центре французской столицы полицейские кордоны оцепляют улицы. Протестующие подожгли несколько велосипедов и начали бросать в правоохранителей бутылки и камни.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024