NYT узнала об отказе миллиардера Морица спонсировать предвыборную кампанию Байдена

Главный спонсор Демократической партии США миллиардер Майкл Мориц призвал президента страны Джо Байдена уйти в отставку и отказался спонсировать предвыборную кампанию действующего главы государства. Об этом 19 июля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на электронную переписку с предпринимателем.

«Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло», — говорится в письме Морица.

Газета уточняет, что миллиардер в этом году выделил на поддержку Байдена и борьбу с его оппонентом экс-президентом США Дональдом Трампом $7,8 млн. Однако в электронном письме он проинформировал NYT, что все его пожертвования Байдену и партии приостановлены. Миллиардер указал, что проголосовал бы за действующего американского лидера, однако не дал бы «ни копейки» на призывы демократов по сбору средств.

Ранее в этот день CNN со ссылкой на предвыборный штаб Байдена сообщала, что первая леди США Джилл Байден проведет мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию супруга в Париже. Она прибудет на церемонию открытия Олимпийских игр во главе делегации США в конце июля.

Накануне CNN писала, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки. При этом тогда же председатель предвыборной кампании главы государства Джен О'Мэлли Диллон отметил, что он планирует продолжить свою избирательную кампанию на следующей неделе. Диллон раскритиковал лидеров Демократической партии за то, что они слишком сосредоточены на своем политическом будущем, а не на вкладе Байдена.

Также сообщалось о намерении демократов перенести голосование по кандидатуре Байдена на выборах. По данным газеты The New York Times, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.