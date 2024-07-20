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Супруга Байдена проведет сбор средств для избирательной кампании мужа в Париже

CNN: жена Байдена проведет в Париже сбор средств для избирательной кампании мужа
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Фото: TASS/EPA/WILL OLIVER
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Первая леди США Джилл Байден проведет мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию супруга, президента страны Джо Байдена, в Париже. Об этом 20 июля сообщает CNN со ссылкой на предвыборный штаб американского лидера.

Уточняется, что сбор средств состоится в конце июля, когда жена Байдена прибудет на церемонию открытия Олимпийских игр во главе делегации США. Проводить мероприятие будет в том числе экс-посол США в Евросоюзе (ЕС) Тони Гарднер, стоимость билетов составляет от $500 до $25 тыс.

«Поскольку жертвовать на избирательные кампании США могут только американцы, им придется предъявить копию страницы с фотографией в паспорте, чтобы обеспечить соблюдение федерального избирательного законодательства», — передает телеканал.

Автор публикации обращает внимание, что сбор средств пройдет в период неопределенности для кампании Байдена, когда пожертвования иссякают, а всё большее число демократов призывают действующего главу государства выйти из президентской гонки. При этом Джилл Баден является ближайшим советником американского лидера и его яростным защитником, который имеет влияние в Белом доме, отмечается в материале.

Байдена всё громче просят на выход из президентской гонки. Детали

Накануне CNN писал, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки. В ролике несколько человек благодарят президента США за победу над экс-главой Белого дома Дональдом Трампом в 2020 году, а также просят его показать себя достойным главой государства и освободить место для кандидата, у которого получится не допустить победы Трампа в ноябре.

Ранее в этот же день председатель предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон отметил, что он планирует продолжить свою избирательную кампанию на следующей неделе. Диллон раскритиковал лидеров Демократической партии за то, что они слишком сосредоточены на своем политическом будущем, а не на вкладе Байдена. Тогда же телеканал NBC сообщил, что члены семьи Байдена обсуждают план по его выходу из предвыборной кампании.

Также сообщалось о намерении демократов перенести голосования по кандидатуре Байдена на выборах. По данным газеты The New York Times, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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