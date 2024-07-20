Суд в Москве арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы признал блогера Эдварда Била виновным в совершении мелкого хулиганства и приговорил его к 13 суткам административного ареста. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там рассказали, что блогер находился в центре Москвы в одежде, похожей на форму полицейского, но без отличительных знаков. С собой у Била был электросамокат.

На кадрах «Известий» видно, как блогера ранее в этот день привезли на заседание суда.

Ранее, 18 мая 2023 года, столичный Люблинский суд взыскал с Эдварда Била 302,6 тыс. рублей в пользу Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Также блогеру пришлось уплатить госпошлину в размере 6,2 тыс. рублей.

В апреле 2021 года Бил на своем спорткаре Audi вылетел на встречную полосу в центре Москвы и спровоцировал массовое ДТП. Блогер ехал со скоростью 115 км/ч, а на его автомобиле, снятом с учета, были подложные номера. С начала 2021 года на этом спорткаре совершили более 400 нарушений ПДД. В этой аварии серьезно пострадала консультант Государственной думы Мария Артемова. Ее госпитализировали с разрывами внутренних органов, черепно-мозговой травмой и переломом таза.

Била тогда приговорили к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Время, проведенное под домашним арестом, ему засчитали как часть наказания. В ноябре 2022 года блогер освободился из колонии.