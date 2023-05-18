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Суд взыскал более 300 тыс. рублей с блогера Эдварда Била

Суд взыскал с блогера Эдварда Била более 300 тыс. рублей в пользу страховой компании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Люблинский суд Москвы взыскал более 300 тыс. рублей с блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) в пользу Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Об этом 18 мая сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд взыскал с молодого человека 302,6 тыс. рублей и госпошлину в размере 6,2 тыс. рублей.

В апреле 2021 года спорткар Била вылетел на встречную полосу в центре столицы, из-за чего произошла массовая авария, повреждения получили пять машин. Следствие установило, что блогер ехал со скоростью 115 км/ч, а его Audi был снят с учета и ездил по подложным номерам. При этом с начала года на автомобиле было совершено свыше 400 нарушений ПДД.

В результате аварии получила серьезные травмы консультант Госдумы Мария Артемовна. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.

Бил был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В счет срока нарушителю также был засчитан домашний арест. Блогер освободился из колонии в ноябре 2022 года.

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