Суд взыскал более 300 тыс. рублей с блогера Эдварда Била

Люблинский суд Москвы взыскал более 300 тыс. рублей с блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) в пользу Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Об этом 18 мая сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд взыскал с молодого человека 302,6 тыс. рублей и госпошлину в размере 6,2 тыс. рублей.

В апреле 2021 года спорткар Била вылетел на встречную полосу в центре столицы, из-за чего произошла массовая авария, повреждения получили пять машин. Следствие установило, что блогер ехал со скоростью 115 км/ч, а его Audi был снят с учета и ездил по подложным номерам. При этом с начала года на автомобиле было совершено свыше 400 нарушений ПДД.

В результате аварии получила серьезные травмы консультант Госдумы Мария Артемовна. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.

Бил был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В счет срока нарушителю также был засчитан домашний арест. Блогер освободился из колонии в ноябре 2022 года.