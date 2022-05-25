Суд подтвердил срок блогеру Билу по делу о ДТП

Московский городской суд смягчил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы, передает корреспондент «Известий» из зала суда 25 мая. При этом срок был подтвержден

«Если он будет находится в СИЗО то сможет выйти в конце августа, если этапируют то в зависимости от того, когда этапируют, то скорее всего это будет осень. 3 до 4 месяцев», — заявил адвокат подсудимого Александр Никитин.

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Изначально Эдвард Бил был приговорен к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда. Он также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, однако в ходе текущего заседания судьи коллегии смягчили данный запрет.

«Смягчить дополнительное наказание в виде запрета управлять транспортными средствами до двух лет шести месяцев, в остальном оставить приговор без изменения», — заявил один из судей.

Гособвинение просило назначить блогеру наказание в виде лишения свободы на срок один год и четыре месяца. При этом представители Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП, просили избрать Билу наказание не связанное с реальным лишением свободы.

На заседании 25 мая суд изменил дополнительное наказание в части управления транспортными средством до 2,5 лет.

В начале апреля прошлого года в центре столицы спорткар Била вылетел на встречную полосу, в результате чего произошла резонансная авария, повреждения получили пять машин. В рамках следствия было установлено, что блогер ехал со скоростью 115 километров в час. Также стало известно, что Audi, на котором ехал Бил, был снят с учета и ездил по подложным номерам. При этом с начала 2021 года на данном транспортном средстве было совершено свыше 400 нарушений ПДД.

В результате происшествия серьезные травмы получила водитель Volkswagen – консультант Госдумы Мария Артемовна. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза. За все это блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили прав на три года.

В итоге Билу назначили два года ограничения свободы. Прокурор обжаловал решение суда. Процесс начинается заново. Блогеру пока продлили только меру пресечения.

14 июля Пресненский суд столицы назначил блогеру наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. В июле прокуратура обжаловала приговор блогеру за ДТП как "чрезмерно мягкий". В конце октября 2021 года приговор суда попросили отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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