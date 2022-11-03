Блогер Эдвард Бил вышел из тюрьмы. Информацию об этом в четверг, 3 ноября, опубликовала его жена Диана Биль в своем Telegram-канале.

«Сделаем всё возможное и невозможное для достижения новых высот! Молод и свеж! Начнем все сначала!» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блогера.

В мае Эдвард Бил был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП в Москве, в котором пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. 25 мая суд смягчил блогеру приговор, сократив срок запрета управления транспортными средствами до двух с половиной лет вместо трех.

Представители Артемовой просили избрать Билу наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Пострадавшая женщина лично попросила суд не отправлять Била в колонию, а заменить ему лишение свободы на «трудовые обязанности», например работу в больнице.

В начале апреля прошлого года в центре Москвы спорткар Била вылетел на встречную полосу, в результате чего произошла серьезная авария, повреждения получили пять машин. В рамках следствия было установлено, что блогер ехал со скоростью 115 км/ч. Также стало известно, что Audi, на котором ехал Бил, был снят с учета и ездил по подложным номерам. При этом с начала 2021 года на данном транспортном средстве было совершено свыше 400 нарушений ПДД.

В результате происшествия серьезные травмы получила водитель Volkswagen Мария Артемова. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.