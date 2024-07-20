В бундестаге сообщили об угрозе эскалации из-за новых американских ракет в ФРГ

Размещение на территории Германии новых американских ракет в дальнейшем может привести к увеличению риска военной эскалации конфликта на Украине. Такое заявление 19 июля сделал глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге (парламенте) Рольф Мютцених.

Как отметил политик, Германии необходимо «повысить свою обороноспособность» ввиду ухудшения отношений с РФ. Кроме того, Мютцених подчеркнул, что немецкому руководству следует обращать внимание на все риски.

«Ракеты имеют очень короткое время предупреждения и открывают новые технологические возможности. Риск непреднамеренной военной эскалации значителен», — приводит его слова газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

Также политик выразил недоумение по поводу того, «почему только Германия должна размещать такие системы» на своей территории, а также политик выступил за вывоз ядерных боеголовок США из страны.

«Я по-прежнему убежден, что именно эта форма ядерного сдерживания не имеет смысла с точки зрения безопасности. <...> Мне ясно, что вывод американских ядерных боеголовок в рамках НАТО в настоящее время не имеет поддержки большинства. Но мы не должны терять эту цель из виду», — уточнил Мютцених.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это хорошим решением, так как Россия «невероятно вооружилась», что может угрожать Европе. Спустя несколько дней он заявил, что размещение американских ракет не приведет к эскалации с РФ, а будет сдерживающим фактором.

При этом спикер немецкого правительства Штеффен 15 июля объяснил решение о размещении дальнобойных систем необходимостью устрашения третьих сторон, «чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию».

Позднее, 18 июля, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие власти еще не определились, где конкретно они с 2026 года будут размещать американские ракеты на территории своей страны, однако могут подтвердить, что речь идет исключительно об обычных системах вооружений. Он объяснил, что если всем другим странам будет ясно, что Германия и НАТО «способны успешно защищаться», вероятность того, что кто-то осуществит нападение на страны альянса извне, уменьшится.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением, в ответ на размещение США дальнобойных ракет в Германии.