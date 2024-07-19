Ракетное предложение: чем Россия ответит на американское оружие в Германии

Фракция «Альтернатива для Германии» может инициировать внеочередное заседание бундестага, чтобы обсудить ситуацию вокруг планов США разместить в 2026 году на территории ФРГ ракетные комплексы , выяснили «Известия». Такие меры грозят серьезной эскалацией во всей Европе, поскольку России придется найти адекватный ответ на усилившуюся угрозу собственной безопасности. Предполагаемые к развертыванию в Германии системы могут доставать до европейской части нашей страны. В МИД России при этом не исключают возможности ответного размещения аналогичных систем в ядерном исполнении. Эксперты предполагают, что они могут появиться, в частности, в Калининградской, Воронежской и Смоленской областях. Какие вооружения американцы планируют разместить в ФРГ и возможно ли возобновление диалога по стратегической стабильности между Россией и США — в материале «Известий».

Москва не исключает развертывание ядерных ракет в ответ на шаги США

Россия может ответить на размещение американских дальнобойных ракет в Германии развертыванием аналогичных систем в ядерном оснащении. В случае если официальный Берлин считает, что подобная эскалация в регионе допустима, Москва будет реагировать так, как сочтет приемлемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Я не исключаю никакие варианты, — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия пойти на размещение ядерных ракет как ответ на недружественные действия США в Европе.

Громкое заявление Белого дома прозвучало в разгар саммита НАТО, который прошел на прошлой неделе в Вашингтоне. 10 июля на сайте администрации Джо Байдена появилось сообщение, что США уже в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия, причем в планах на будущее постоянное размещение.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Министр обороны Германии Борис Писториус 18 июля пояснил, что Берлин согласен на подобные действия со стороны США и рассматривает их как ответ на размещение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде. Правда, информация об этих комплексах в российском регионе появилась еще в 2018 году, и причин такой длительной задержки в реакции Писториус не приводит.

В России же считают, что на самом деле таким образом США пытаются отвлечь внимание общественности от неудач в избирательной кампании Джо Байдена. Об этом говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В германском политикуме также нет единства в вопросе поддержки размещения американских ракет на своей территории. Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) призывает бундестаг как минимум обсудить этот вопрос.

Боевые пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Фото: ТАСС

— Фракция АдГ обсуждает возможность собрать внеочередную сессию, на которой будет обсуждаться, в частности, тема размещения американских ракет на территории Германии. Однако решение еще не принято: все в отпусках, — сообщил «Известиям» депутат бундестага от АдГ Евгений Шмидт.

По его словам, такая сессия может состояться в конце августа.

— В любом случае, даже если не состоится внеочередная сессия, дебаты по этому поводу будут осенью. Поскольку размещение предполагается в 2026 году, время у нас есть. Дебаты создадут прежде всего общественный резонанс — рычагов сильного влияния на правительство здесь нет. Их цель — проинформировать общественность, — добавил политик.

Какие ракеты США разместят в Германии

Немецкие власти говорят, что пока нет понимания с конкретным местом, где будут развернуты американские комплексы, но подчеркивают: это будут обычные системы вооружений. При этом эксперты полагают, что речь идет о двух ракетных комплексах — Typhon и Dark Eagle.

— Новейший мобильный ракетный комплекс Typhon может применять универсальные ракеты SM-6, которые обладают возможностями ударов как «воздух – воздух», так и «земля – земля». Дальность их действия — до 450 км, новый вариант — до 700 км. Также он способен применять крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия до 1800 км, — сказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Фото: сommons.wikipedia.org Запуск американской многоцелевой квазибаллистической ракеты SM-6 с борта эсминца

Такой радиус действия Tomahawk говорит о том, что из Германии американцы смогут достать до многих территорий европейской части России: между Москвой и Берлином около 1500 км. Эксперт подчеркивает, что дозвуковым «Томагавкам» потребуется около двух часов для нанесения высокоточного удара на такой дальности. Однако угрозу безопасности РФ несут и SM-6: ими можно достать до Калининградской области.

— Другим ракетным комплексом будет Dark Eagle с гиперзвуковой ракетой LRHW , в которой используется универсальный гиперзвуковой планирующий блок CHGB. Комплекс завершает программу испытаний в ближайшие месяцы и, вероятно, к 2026 году будет готов к развертыванию. Ракета обладает дальностью действия 2770 км, и заявлена скорость не менее пяти скоростей звука, — сказал Дмитрий Корнев.

Эти ракеты создают отдельную проблему, поскольку могут поразить объекты на территории Московской области через 14 минут после запуска. Это достаточно сложная цель для систем ПВО и ПРО: боевой элемент ракеты — планирующий гиперзвуковой блок, который может совершать на маршевой скорости маневры как по направлению, так и по высоте.

Эксперты указывают: еще одной сложностью станет тот факт, что все размещаемые комплексы будут авиатранспортабельными и мобильными, то есть с места постоянной дислокации в Германии их можно доставить на другую базу в любую из стран НАТО, например в Финляндию или Прибалтику. Такой маневр будет означать, что и варианты возможных целей для данных ракетных систем будут меняться в зависимости от конкретного местоположения комплекса.

При такой дальности полета, говорит «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, немцы могут и не размещать вооружение вдоль своей восточной границы.

Крылатая ракета Tomahawk Фото: Global Look Press/Department of Defense

— Они долетят и с территории Баварии, и из центра Германии. Возможно, их разместят там, где находятся американские базы Бюхель и Рамштайн. У нас есть средства противодействия таким ракетам. Никто, конечно, не даст гарантий, что все ракеты можно сбить, но у нас есть средства нанести удар по месту размещения пусковых установок, чтобы от него не осталось мокрого места, — сказал Литовкин.

При этом он подчеркнул, что Россия не станет наносить удар первой, поскольку «у нас нет такой задачи».

Чем ответит Россия

Ответные меры Москвы в настоящий момент могут включать в себя как усиление количества ракетных бригад с комплексами 9К720 «Искандер-М» с дальностью полета до 500 км (баллистические ракеты 9М723 и крылатые 9М728), так и развертывание новых комплексов, которые пока не анонсированы.

— С учетом того, что по созданию систем малой и средней дальности в СССР был огромный задел, высока вероятность создания на базе технических и эксплуатационных решений комплекса «Искандер-М» новой баллистической ракеты с дальностью действия до 1000 км и больше. Она может быстро пройти испытания, и развертывание может начаться в тех же ракетных бригадах, которые сегодня оснащены «Искандерами». С территории Калининградской области до предполагаемых мест базирования американских ракет в Германии подлетное время может составить не более восьми минут, — утверждает Дмитрий Корнев.

В начале июля президент России Владимир Путин допустил начало выпуска ракет средней и меньшей дальности, что ранее было запрещено разрушенным по инициативе США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: Global Look Press/MOD Russia

«Мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы. — «Известия»), разработки, а в будущем и производство. <…> Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», — сказал глава государства.

Вместе с тем Виктор Литовкин считает, что Москве вовсе не обязательно размещать ракеты в Калининградской области, Белоруссии или даже близко к границам.

— Вполне могут быть размещены в Воронежской, Смоленской или Московской области. Ракеты средней дальности летают на расстояние от 1000 до 5500 км, — напомнил он.

В июне эксперт из Ассоциации аэрокосмической промышленности ФРГ Маркус Циглер заявил, что гиперзвуковая ракета может долететь от Москвы до Берлина за пять минут. И даже от Пекина, «который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина 20 минут», приводило слова эксперта N-TV. Циглер добавил, что с появлением гиперзвукового оружия мир «снова становится деревней».

Возможно ли возобновление диалога России и США

В сфере контроля над вооружениями сейчас существуют серьезные сложности, поскольку основные договоры фактически не действуют. Помимо Договора о ракетах средней и меньшей дальности практически остановлено действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вашингтон заявляет о стремлении возобновить диалог по стратегической стабильности с Россией, однако российские власти указывают на объективные противоречия публичной риторики Штатов: с одной стороны, США хотят призвать Россию к коммуникации по вопросам стратегической стабильности, с другой — объявляют целью своей политики на Украине попытку нанести стратегическое поражение России.

Владимир Путин в этом месяце уже обозначил, что такой подход явно не устраивает Москву, а шанс на возобновление диалога может появиться после выборов в США.

«Что касается глобальной безопасности, надо дождаться, пока новая администрация [в США] появится, понять, какие у них предпочтения, взгляды, какие планы, есть ли у них желание говорить на этот счет. <…> [США] нам сигналы посылают время от времени, что они хотят с нами возобновить диалог, ну а потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам стратегической стабильности », — говорил Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав делегаций государств — членов ШОС Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Явно анонсированные планы Белого дома по размещению ракетных комплексов в Германии слабо коррелируют с заявленными интенциями на восстановление дискуссии по стратегическим вопросам. Впрочем, эксперты полагают, что такое решение — следствие неудач, которые США испытывают в вопросе реализации своей политики на украинском направлении.

— Я думаю, что это признак отчаяния Соединенных Штатов: они пытаются смириться с тем, что проигрывают на Украине. Киев должен был стать прокси-армией для победы над Россией, и этот план провалился. И теперь США пытаются придумать то, что я называю планом Б. И это глупо. Они говорят, что развертывают гиперзвуковые ракеты. Но у Соединенных Штатов нет гиперзвуковых ракет. Если они пойдут до конца и сделают это, то мы столкнемся с кубинским ракетным кризисом 2.0: реакция России, как я ожидаю, будет такой же враждебной, как и в случае, когда Соединенные Штаты почувствовали угрозу, — сказал «Известиям» экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Такие действия эксперт считает оторванными от действительности, поскольку в реальности Россия не предпринимает ничего такого, что могло бы оправдать такой шаг со стороны Германии. Но такая политика нужна западному истеблишменту, чтобы «держать людей в фокусе внимания на внешней угрозе, чтобы обвинить Россию во всех проблемах, вместо того чтобы решать свои собственные проблемы внутри страны».

Пока же подобная политика напоминает попытку Запада продемонстрировать усиление сдерживания России, говорит «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

— При этом разработка и развертывание соответствующих систем вооружения обусловлены и внутренней динамикой внутри американских вооруженных сил: армия США давно хотела получить собственную «длинную руку» в виде высокоточного оружия большой дальности. Интересы Германии здесь просматриваются с большим трудом, и, судя по всему, такое решение стало несколько неожиданным и для немецких экспертов, — считает собеседник «Известий».

Вместе с тем размещение комплексов в Германии вовсе не означает готовность Белого дома к понижению дипломатических отношений с Россией, поскольку такой исход чреват рисками неконтролируемой эскалации , и за это у действующей администрации США спросят не только оппоненты, но и население, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура

— Вся эта ситуация не на пользу демократам, они в очень невыгодной позиции. И даже если они останутся и что-то сделают, то успеют ли они предпринять какие-то серьезные материальные шаги? Непонятно, насколько они сами будут последовательными, — сказал он «Известиям».

В целом же можно констатировать, что в текущей внутриполитической ситуации в США сложно прогнозировать, какие конкретные шаги успеет предпринять Джо Байден и его команда. Дональд Трамп неоднократно высказывался за рационализацию отношений с Россией и завершение украинского конфликта. И, как показывает практика перехода властных полномочий от Трампа к Байдену в 2020 году, новая администрация в случае смены хозяина Белого дома необязательно будет действовать согласно тем решениям, которые приняты до него.

Над материалом работали: Леонид Самуна, Семен Бойков, Роман Крецул и Валентин Логинов.