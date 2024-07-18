Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США

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Писториус: пока неизвестно, где в ФРГ будет храниться оружие США
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Фото: Commons.wikipedia.org
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Немецкие власти еще не определились, где конкретно они с 2026 года будут размещать американские ракеты на территории своей страны, однако могут подтвердить, что речь идет исключительно об обычных системах вооружений. Об этом 18 июля сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это еще не решено. США, которые разместит это оружие в Германии, всë еще готовятся. Но я хотел бы внести ясность: это обычные системы вооружений. Мы делаем всë возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации», — заявил глава ведомства в интервью газете Rheinische Post.

Как объяснил Писториус, если всем другим странам будет ясно, что Германия и НАТО «способны успешно защищаться», вероятность того, что кто-то осуществит нападение на страны альянса извне, уменьшится.

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О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это хорошим решением, так как Россия «невероятно вооружилась», что может угрожать Европе. Спустя несколько дней он заявил, что размещение американских ракет не приведет к эскалации с РФ, а будет сдерживающим фактором.

При этом спикер немецкого правительства Штеффен 15 июля объяснил решение о размещении дальнобойных систем необходимостью устрашения третьих сторон, «чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 18 июля отметил, что Россия не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением, в ответ на размещение США дальнобойных ракет в Германии.

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