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Министр внутренней безопасности США даст показания по покушению на Трампа

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Комитет по внутренней безопасности палаты представителей США вызвал на дачу показаний по делу о покушении на бывшего лидера страны Дональда Трампа министра внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Об этом 19 июля стало известно из заявления на сайте комитета.

«Сегодня председатель комитета палаты представителей по внутренней безопасности Марк Э. Грин вызвал в суд секретаря министерства внутренней безопасности (DHS) Алехандро Майоркас для получения документов и информации о провалившихся мерах безопасности в связи с попыткой убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию у DHS запросили еще 14 июля, а 15 июля вызвали Майоркас на дачу показаний. Оба запроса комитета не были удовлетворены, в ответ было получено «смутное сообщение» о «необходимости рассмотреть Съезд республиканской партии» перед тем, как анализировать документы. На просьбу прояснить, что министерство имеет в виду, ответа не последовало.

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Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста. По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, которое он выразил в беседе с «Известиями», сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Газета Politico написала, что американская разведка не исключила, что на Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана, однако американист-политолог Малек Дудаков 17 июля в беседе с «Известиями» отверг вероятность покушения со стороны Исламской Республики. Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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