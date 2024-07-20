Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты США

Американский предприниматель Илон Маск 19 июля предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты США.

«Да, должен быть максимальный возраст. Основатели [США] тогда просто не ожидали, что кто-то проживет так долго!» — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Накануне, 18 июля, юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс сказал в беседе с «Известиями», что главная проблема президента США Джо Байдена в том, что он страдает от умственного, психического и физического упадка. Эксперт отметил, что не только республиканцы говорят об упадке Байдена. Об этом заявляют и 20 конгрессменов-демократов, в числе которых Адам Шифф из Калифорнии, который баллотируется в сенат.

В тот же день спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он также заявил, что замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 июля заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

Экс-кандидат в президенты США, конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард 30 июня назвала главной проблемой Байдена, помимо его старости, «сумасшествие». Она задалась вопросом: как вообще можно думать, что переизбирать человека с такими проблемами и дать ему полномочия применить ядерное оружие безопасно?

После этого, 18 июля, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская оценила влияние американского предпринимателя Илона Маска на предвыборную гонку в США. Она отметила, что благодаря его покупке Twitter, экс-президент Дональд Трамп смог вернуться в социальные сети.

21 февраля опрос Квиннипекского университета показал, что 70% американцев считают Байдена слишком пожилым, чтобы поддерживать его переизбрание на второй срок. В то же время 57% участвующих в опросе выразили мнение, что возраст его основного конкурента Дональда Трампа позволит тому отслужить на посту президента еще четыре года.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.