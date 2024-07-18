В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки

Заболевание коронавирусом президента США Джо Байдена может являться инсценировкой для оправдания выхода из президентской гонки. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не хочу называть это слухами, но в кулуарах ходит много разговоров о том, что всё это инсценировка, что они пытаются придумать сценарий или нарратив, чтобы оправдать заявление Джо Байдена о том, что он больше не будет баллотироваться», — заявил он.

Джонсон также отметил, что Мишель Обама не может являться хорошей заменой для экс-президента Трампа. Однако заявил, что, она обладает нужным нарциссизмом, чтобы баллотироваться.

«У нее нет опыта. Она никто. Но дело в том, что у нее есть сильная база поддержки среди некоторых демократов, как и у Камалы Харрис. И она, Камала, особенно пользуется поддержкой среди черной фракции конгресса», — добавил Джонсон.

Однако юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что Байден вряд ли сойдет с президентской гонки из-за ковида.

«Не похоже, что это серьезно. Вероятно, он выйдет из строя на четыре или пять дней. Он собирается изолироваться. Но это не самая большая его проблема. Его главная проблема не в том, что у него ковид. Его главная проблема в том, что он страдает от умственного, психического и физического упадка», — заявил он.

Маркс отметил, что не только республиканцы говорят об упадке Байдена. Об этом заявляют и 20 конгрессменов-демократов, в числе которых Адам Шифф из Калифорнии, который баллотируется в сенат.

«Я думаю, что вероятной заменой президента Байдена будет Камала Харрис. И тогда встанет вопрос о том, кого они выберут на пост вице-президента», — добавил эксперт.

О том, что президент США заразился коронавирусом и не сможет посетить ежегодную конференцию UNIDOSUS в Лас-Вегасе, 17 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден продолжит выполнять все свои обязанности в полной мере во время самоизоляции, заверила она.

Позднее, 18 июля, спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он также заявил, что замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны.

До этого СМИ назвали вице-президента США Камалу Харрис фаворитом на замену Байдену. В свою очередь, некоторые из букмекеров подсчитали, что шансы вице-президента победить на выборах в случае номинации вдвое выше, чем у нынешнего главы государства.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.