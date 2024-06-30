Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон проголосовал на выборах в национальную ассамблею Франции
Мир
ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Экономика
Стало известно о выгоде РФ в размере в 5 трлн рублей благодаря западным санкциям
Мир
Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение в ходе испытаний
Общество
МЧС предупредило о грозе с дождем и градом в Москве
Мир
МИД КНДР обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»
Общество
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Мир
Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра
Общество
Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию Azur Air
Мир
Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны» из-за сомнений по Украине
Мир
Вучич рассказал об истинных желаниях Запада
Мир
В Киеве неизвестные очистили от следов вандализма мемориальную доску Булгакову
Общество
Канье Уэст и Гоша Рубчинский ужинали в ресторане «Белуга»
Мир
На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование
Общество
В ДНР нашли изданную на деньги США экстремистскую литературу
Культура
Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву
Общество
ФНС решила через суд изъять автомобили и апартаменты блогера Гасанова
Сюжет:

Экс-кандидат в президенты США назвала главной проблемой Байдена «сумасшествие»

Экс-кандидат в президенты США Габбар: «Сумасшествие» Байдена — проблема»
0
Фото: TASS/AP/Matt Kelley
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проблема переизбрания действующего американского лидера Джо Байдена на выборах в 2024 году заключается не только в том, что он пожилой, но и в его «сумасшествии». Такое мнение 29 июня выразила экс-кандидат в президенты США, конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард на своей странице в соцсети X (бывш.Twitter).

«Проблема не только в том, что Байден старый. Проблема в том, что он сумасшедший. Только безумец не будет считать <...> ядерную войну экзистенциальной опасностью, говоря: «Единственной угрозой для человечества является смена климата», — написала Габбард.

Она задалась вопросом, как вообще можно думать, что переизбирать человека с такими проблемами и дать ему полномочия применить ядерное оружие безопасно?

Габбард предположила, что действующий президент США не понимает реальную опасность ядерной войны и считает, что это будет похоже на «прогулку в парке». Политик также возложила на Байдена ответственность за то, что в настоящий момент мир стал ближе к такому типу конфликта, чем когда-либо.

Байден, у нас проблемы: демократы ищут замену на выборы после дебатов с Трампом
Что кандидаты в президенты США говорили о международной повестке и есть ли у «синих» альтернативы

Ранее, 27 июня, в Атланте прошли дебаты Байдена, который является кандидатом в президенты США от Демократической партии, и его соперника-республиканца, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Действующий президент заявил, что справился хорошо.

Телеканал CNN, ставший площадкой этих дебатов, 28 июня сообщил, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Например, вице-президент Камала Харрис признала, что дебаты для него прошли не лучшим образом, а один из бывших сотрудников действующего президента отметил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а его речь была бессвязной.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных для демократов предвыборных дебатов Байдена с Трампом представители этой партии неофициально обсуждают замену кандидата на предстоящих президентских выборах. Издание отмечает, что Демократическая партия находится в смятении после провала Байдена.

Газета The New York Times 30 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024