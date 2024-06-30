Экс-кандидат в президенты США назвала главной проблемой Байдена «сумасшествие»

Проблема переизбрания действующего американского лидера Джо Байдена на выборах в 2024 году заключается не только в том, что он пожилой, но и в его «сумасшествии». Такое мнение 29 июня выразила экс-кандидат в президенты США, конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард на своей странице в соцсети X (бывш.Twitter).

«Проблема не только в том, что Байден старый. Проблема в том, что он сумасшедший. Только безумец не будет считать <...> ядерную войну экзистенциальной опасностью, говоря: «Единственной угрозой для человечества является смена климата», — написала Габбард.

Она задалась вопросом, как вообще можно думать, что переизбирать человека с такими проблемами и дать ему полномочия применить ядерное оружие безопасно?

Габбард предположила, что действующий президент США не понимает реальную опасность ядерной войны и считает, что это будет похоже на «прогулку в парке». Политик также возложила на Байдена ответственность за то, что в настоящий момент мир стал ближе к такому типу конфликта, чем когда-либо.

Ранее, 27 июня, в Атланте прошли дебаты Байдена, который является кандидатом в президенты США от Демократической партии, и его соперника-республиканца, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Действующий президент заявил, что справился хорошо.

Телеканал CNN, ставший площадкой этих дебатов, 28 июня сообщил, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Например, вице-президент Камала Харрис признала, что дебаты для него прошли не лучшим образом, а один из бывших сотрудников действующего президента отметил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а его речь была бессвязной.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных для демократов предвыборных дебатов Байдена с Трампом представители этой партии неофициально обсуждают замену кандидата на предстоящих президентских выборах. Издание отмечает, что Демократическая партия находится в смятении после провала Байдена.

Газета The New York Times 30 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.