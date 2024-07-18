Американист оценила влияние Илона Маска на предвыборную гонку в США

Cтарший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская 18 июля в беседе с «Известиями» оценила влияние американского предпринимателя Илона Маска на предвыборную гонку в США.

Ранее в этот день президент США Джо Байден обвинил бизнесмена в попытке «купить» выборы. Глава Белого дома заявил, что «устал от Маска и его богатых друзей». Маск в ответ на это написал в шутливой форме, что живет в голове Байдена совершенно бесплатно.

«Предвыборная гонка в США — это очень дорогостоящее мероприятие, и с каждыми новыми выборами стоимость участия в них только возрастает. Поэтому, безусловно, внимание к тем лицам, которые могут являться крупными спонсорами кандидатов в президенты, представляется вполне обоснованным. Но вместе с тем в защиту Трампа необходимо сказать, что, да, такие люди, как Илон Маск, делают пожертвования, но в существенной мере Трамп опирается на мелкие пожертвования, условно, люди по $10 переводят, но в очень большом количестве», — сказала Богуславская.

При этом эксперт отметила, что не нужно забывать, что Маск владеет таким важным информационным ресурсом, как социальная сеть Х (бывш. Twitter).

«Именно благодаря тому, что Маск приобрел этот ресурс, туда смог вернуться Трамп. В принципе, в США очень много вопросов вызывает деятельность таких мощных технологичных компаний и, соответственно, их влияние на выборы. Дело в том, что власть в США ограничена в возможностях влиять на тот контент, который публикуют соцсети, дабы не нарушать свободу слова. Мы помним, какую важную роль сыграл Twitter до того, как был приобретен Маском, когда там помечались заявления Трампа как сомнительные, не соответствующие истине и так далее», — сказала она.

16 июля Маск положительно отозвался о выборе Трампом кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов и поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на пост.

Сенатор Вэнс, в свою очередь, неоднократно публично осуждал решения действующего президента. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

17 июля Маск заявил, что Демократическая партия в США стала «слишком левой».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.