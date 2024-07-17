Илон Маск назвал партию демократов «слишком левой»

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск 17 июля заявил, что партия демократов стала «слишком левой».

«Демократическая партия сместилась так далеко влево, что Республиканская партия теперь ближе всего к центру», — написал Маск в своем аккаунте в социальной сети X (бывш. Twitter).

Предприниматель также согласился с постом пользователя, который заявил, что именно республиканцы сейчас защищают настоящую демократию в стране, в отличие от указанной партии.

Маск ранее открыто заявлял, что поддерживает кандидата в президенты Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера США, и сообщил, что планирует выделять около $45 млн в месяц на новый суперкомитет поддержки Трампа. Он также поддержал утверждение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии.

Сенатор Вэнс, в свою очередь, неоднократно публично осуждал решения действующего президента Джо Байдена. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.