Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск 15 июля поддержал утверждение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии

«Поздравляю, Джеймс Дэвид Вэнс. Прекрасный выбор, Дональд Трамп», — написал Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день сообщалось, что бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усердия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах».

Трамп сообщил о завершении обсуждений кандидатуры на пост вице-президента ранее в тот же день. Он сообщил, что Вэнс будет присутствовать на предстоящих дебатах с Джо Байденом 27 июня. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.