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Маск ответил на обвинения Байдена в намерении «купить» президентские выборы

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Американский предприниматель Илон Маск 18 июля ответил на критику лидера США Джо Байдена, обвинившего бизнесмена и «его богатых друзей» в намерении «купить» президентские выборы.

Так, один из подписчиков опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter) скриншот постов Байдена.

«Я живу в его голове совершенно бесплатно», — пошутил Маск в ответ на пост.

Ранее в этот день американский лидер опубликовал сообщение в той же социальной сети с обвинениями в адрес бизнесмена в попытке «купить» выборы, написав, что он «устал от Маска и его богатых друзей». При этом Байден сопроводил свой пост ссылкой на пожертвования для его избирательной кампании.

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16 июля стало известно, что Маск поддержит предвыборную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он заявил, что планирует ежемесячно выделять по $45 млн для нового политического комитета America PAC. В тот же день американский бизнесмен положительно отозвался о выборе Трампом кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов и поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на пост.

15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев. Съезд партии проходит с 15 по 18 июля. В это же время в кругах Демократической партии призывают Байдена покинуть предвыборную гонку, а также ходят разговоры о возможной замене американского лидера другим кандидатом.

До этого, 21 июня, агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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