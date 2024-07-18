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Байден указал на попытки Илона Маска «купить» выборы в США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Попытки бизнесмена Илона Маска «купить» выборы в США вызывают усталость, заявил 18 июля американский лидер Джо Байден.

«Я устал от Илона Маска и его богатых друзей, которые пытаются купить выборы», — написал он на своей странице в Х (бывш. Twitter).

В посте Байден также прикрепил ссылку на пожертвования для его избирательной кампании.

Пашня Трампа: экс-глава Белого дома официально выдвинут кандидатом в президенты США
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Ранее, 16 июля, стало известно, что Илон Маск поддержит предвыборную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он заявил, что планирует ежемесячно выделять по $45 млн для нового политического комитета America PAC. В тот же день Маск положительно отозвался о выборе Трампом кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов и поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на пост.

15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев. Съезд республиканцев проходит с 15 по 18 июля. Голосование за кандидатов фактически оказалось формальным, так как по результатам внутрипартийных выборов Трамп уверенно обошел остальных кандидатов от партии.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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