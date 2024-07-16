WSJ узнала о намерении Маска выделять $45 млн в месяц на поддержку Трампа

Американский миллиардер Илон Маск планирует выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 15 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около $45 млн в месяц новому комитету политических действий, поддерживающему кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Согласно информации газеты, в июне был создан комитет America PAC, который нацелен на регистрацию избирателей, убеждение голосовать их досрочно, а также на запрос бюллетеней для голосования по почте в колеблющихся штатах.

Уточняется, что в качестве спонсоров America PAC также выступают: бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт — генеральный директор угледобывающей компании Alliance Resource Partners, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, а также американская компания Palantir Technologies.

Ранее в этот день Маск положительно отозвался о выборе Трампом кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов. Миллиардер поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на пост.

До этого сообщалось, что Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев. Съезд республиканцев проходит с 15 по 18 июля. Голосование за кандидатов фактически оказалось формальным, так как по результатам внутрипартийных выборов Трамп уверенно обошел остальных кандидатов от партии.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.