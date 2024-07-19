В аэропорт Красноярска на фоне ЧП с Boeing прибыли индийские дипломаты
В аэропорт Красноярска, где совершил экстренную посадку Boeing 777 авиакомпании Air India, прибыли дипломаты посольства Индии в России. Об этом 19 июля сообщил «Известиям» пресс-атташе представительства МИД РФ в Красноярске Артем Аспатурян.
«Представители посольства Индии прибыли в Красноярск для того, чтобы совместно обеспечить своевременный вылет пассажиров рейса, совершившего экстренную посадку. Предварительно, среди них — второй секретарь посольства Индии в Москве», — отметил он.
Аспатурян уточнил, что вылет пассажиров экстренно севшего рейса Дели – Сан-Франциско, предварительно, ожидается в 18:15 по местному времени (14:15 мск), после прибытия резервного борта Air India.
Ранее 19 июля начальник отдела корпоративных коммуникаций красноярского аэропорта Дмитрий Тронин также сообщил «Известиям», что экстренно севший в аэропорту Красноярска индийский Boeing 777 сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Он добавил, что аэропорт ожидает резервный борт, так как севший самолет признан неготовым к дальнейшему полету. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15 (14:15 мск). Тронин отметил, что экипаж лайнера пока размещен в нескольких гостиницах, в том числе на территории аэропорта Красноярска. Пассажиры же остаются в зале вылета.
Самолет, летевший из Индии в США, совершил экстренную посадку в Красноярске 18 июля. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.
Позднее ситуацию с севшим в Красноярске самолетом из Индии прояснил представитель авиакомпании Air India. Сообщалось, что пассажиры получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.