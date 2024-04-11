Полетели: Росавиация попросила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Аварийная посадка пассажирского самолета в поле под Новосибирском может обернуться отставкой двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний», ответственных за безопасность полетов , узнали «Известия». Такие рекомендации спустя семь месяцев после инцидента дала комиссия Росавиации по результатам его окончательного расследования. В новом отчете она сместила акцент с допущенных пилотами ошибок на многочисленные недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки экипажей. В «Уральских авиалиниях» с некоторыми выводами комиссии не согласились и попросили убрать их из отчета .

Поставить точку

Комиссия Росавиации завершила повторное расследование серьезного авиационного инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который в сентябре прошлого года произвел аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском . С новым отчетом, подписанным 4 апреля, ознакомились «Известия».

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12 сентября Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. Во время захода на посадку в аэропорт назначения после выпуска шасси сработала сигнализация неисправности «зеленой» гидросистемы. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе полета он выявил повышенный расход топлива и определил, что его не хватит. В связи с этим было принято решение выполнить вынужденную посадку. Борт благополучно приземлился на сельскохозяйственное поле в 186 км от Новосибирска. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

В своем заключении комиссия указала, что вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем , которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. А причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации она назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании» .

Справка «Известий» Первоначально комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации завершила расследование в конце октября. Но через неделю агентство отменило свой отчет из-за допущенных в нем нарушений и возобновило расследование. В документе нашли ошибки в расчетах, противоречия, неподтвержденные данные, неверные утверждения, некорректные и недостаточные для предотвращения подобных событий в будущем рекомендации. Также не возникло вопросов к уровню теоретической и тренажерной подготовки пилотов в «Уральских авиалиниях». В итоге был назначен новый состав комиссии, которая продолжила расследование.

Потребовали отставки

По результатам расследования комиссия рекомендовала «Уральским авиалиниям» в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов лиц , следует из отчета. Речь идет о двух заместителях гендиректора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина , в компании они работают уже 31 и 24 года соответственно.

— Решение об их соответствии занимаемым должностям будет принимать совет директоров авиакомпании , — сказала «Известиям» пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Сергей Глазков входит в состав совета.

Она уточнила, что на данный момент 80% рекомендаций комиссии Росавиации уже выполнены . Там также сообщили, что севший в поле самолет в будущем не собираются использовать в коммерческой эксплуатации.

За предыдущие семь месяцев авиакомпания рассматривала несколько вариантов транспортировки самолета с поля: его вывоз целиком, поднятие вертолетом по частям . Также обсуждался взлет с подготовленной замерзшей поверхности, но расчеты показали, что плотность грунта недостаточна, а Airbus 320 может подняться только с искусственной площадки . Еще один вариант — построить взлетную полосу, однако при таком удалении поля от Новосибирска доставлять плиты, устанавливать их и готовить ВПП нецелесообразно и слишком затратно , рассказали «Известиям» в «Уральских авиалиниях».

Там добавили, что аренда поля в колхозе имени Ленина на данный момент обошлась перевозчику в 1,2 млн рублей, плюс почти 9,3 млн рублей составили другие затраты — на охрану самолета, ограждения, транспорт, контейнеры . Также организация несет большие расходы на поддержание технического состояния лайнера.

Пролить свет

Комиссия Росавиации отметила неудовлетворительный уровень профессиональной подготовленности пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова при выполнении нормальных и аварийных процедур . К основным недостаткам она отнесла недостаточные знания работы систем самолета и их нормальной и аварийной индикации, нарушение технологии работы экипажа, несоблюдение порядка взаимодействия при возникновении отказов и в аварийной обстановке , выполнения чек-листов, неправильный расчет посадочных характеристик, необходимого топлива и прочее.

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После отказа гидросистемы действия пилотов были дезорганизованы и непоследовательны , говорится в отчете. Они испытывали трудности с определением фактического положения шасси, притом что датчики регистрировали выпущенное положение всех стоек на протяжении полета с момента захода на посадку. Приземление в Омске экипаж вообще не рассматривал , хотя, как указано в документе, ему было «очевидно», что длины полосы в аэропорту назначения хватает для безопасного приземления с учетом отказа систем , погодные условия также позволяли это сделать.

Решение следовать на запасной аэродром в Новосибирск командир воздушого судна (КВС) принял необоснованно и без выполненного расчета необходимого количества топлива . Для ухода в Толмачево с выпущенными шасси и закрытыми створками экипажу не хватало 5,6 т , показали расчеты комиссии. Анализ внутрикабинных переговоров свидетельствует о том, что экипаж осознавал невозможность уборки шасси и малый остаток топлива , говорится в документе.

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Специалисты определили, что главным фактором, повлиявшим на решение Сергея Белова уйти в Новосибирск вместо посадки в Омске, стала рекомендация перевозчика при возникновении неисправностей в полете следовать в тот аэропорт, где есть подготовленный технический персонал для скорейшего устранения отказа (ближайший к Омску был в Новосибирске). В этом членам комиссии Росавиации признался сам КВС, следует из протокола опроса (есть у «Известий»). Такая рекомендация содержалась в брифинг-пакете для экипажей и доводилась до них перед каждым рейсом. Однако после аварийной посадки в поле 12 сентября «Уральские авиалинии» сразу же ее убрали из документа. «Потому что понимали, что это повлияло на экипаж» , сказал Сергей Белов.

Фото: РИА Новости

По объяснениям экипажа, в момент принятия решения об уходе на запасной аэродром пилоты опасались, что «могут получить негативную реакцию от руководства» , если вразрез с рекомендациями компании сядут в Омске, где отсутствует возможность оперативно устранить неисправность гидравлической системы, так как это может привести к задержке следующих вылетов и дополнительным расходам , отмечается в отчете. Кроме того, опрос рядового летного состава показал, что за допущенные ошибки и отклонения (не нарушения) пилоты получают неформальные выговоры .

Коммерческий приоритет

Комиссия в своем заключении указала на приоритет в «Уральских авиалиниях» коммерческих интересов руководства над вопросами обеспечения безопасности полетов . Она отметила и неудовлетворительную работу подразделений, отвечающих за подготовку пилотов. В отчете также говорится, что организация летной работы компании «находится на низком уровне» .

Специалисты отдельно выделили высокую нагрузку на инструкторский состав, который полгода не занимался летно-методической работой и полностью был задействован в выполнении производственных полетов и в тренировках на тренажере . А сценарий периодической тренажерной подготовки пилотов существенно перегружен отказами систем, что приводит к невозможности качественно отточить все элементы, в результате часть отказов не отрабатывается вообще .

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Впрочем, начальник инспекции по безопасности полетов «Уральских авиалиний» Дмитрий Соловьев , который входил в состав комиссии по расследованию и был ее зампредом, не согласился с некоторыми доводами в отчете . Он просил изменить в документе свыше десяти формулировок , следует из приложений к отчету. В частности, выводы о низком уровне организации летной работы он назвал субъективной оценкой, оказывающей негативное влияние на деятельность перевозчика.

Кроме того, Дмитрий Соловьев указал, что в отчете не учитывается психофизиологическое состояние экипажа, оценка его действий производилась без привлечения профессионального психолога . Переговоры пилотов внутри кабины свидетельствуют о том, что развитие стресса произошло в условиях нестандартной ситуации на психологическом и поведенческом уровнях, что привело к поспешным и, как следствие, ошибочным действиям, оценке ситуации и принятию решения командира.

Выявили причины

Основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков отметил, что Росавиация задала новый уровень качества расследования таких инцидентов в России . По его словам, в сравнении с практикой последних как минимум 10 лет сложно найти аналог расследования, выполненного на таком же качественном уровне .

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— Отчет получился очень откровенным и многофакторным. Для наглядности его достаточно сравнить с первой версией. Однозначно можно констатировать, что это следствие решения руководства центрального аппарата Росавиации продолжить расследование и назначить новый состав комиссии , — пояснил эксперт.

Он указал, что обычно в таких группах по расследованию большое участие принимают представители самой авиакомпании — участницы инцидента, что позволяет перевозчикам в отчетах «сглаживать острые углы».